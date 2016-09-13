Эксперт: хоккеисты РФ не столкнутся с предвзятым судейством на Кубке мира

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею не пострадает от предвзятого судейства на предстоящем Кубке мира в Канаде. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка Канады 1981 года Сергей Шепелев.

Кубок мира пройдет в канадском Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборная России сыграет на предварительном этапе в группе В с командами Финляндии, Швеции и Северной Америки, за которую выступают хоккеисты США и Канады не старше 23 лет.

"В финале Кубка Канады 1987 года (сборная СССР встречалась со сборной Канады - прим. ТАСС) было три очень упорных матча - все закончились со счетом 6:5. Да, было, что наша команда сталкивалась с предвзятым судейством: даже в последнем голе было нарушение на Быкове, - напомнил он. - На Кубке мира такое судейство может быть. Канадцы ведь играют у себя на родине, где-то, возможно, им помогают, но, я думаю, такой явной помощи судей к нашим соперникам не должно быть".

Шепелев рассказал, что финал Кубка Канады 1981 года получился очень упорным, он был выигран благодаря большому желанию советских хоккеистов.

"Первый период они нас очень прилично "возили", Третьяк очень здорово нас тогда выручил. Второй период - после того, как первый выстояли - уже полегче дался - вошли в игру. В начале третьего периода, когда счет стал 4:1 в нашу пользу, канадцы уже перестали играть. Победили за счет огромного желания выиграть этот матч", - вспомнил он.

Финал того Кубка Канады был сыгран 35 лет назад, 13 сентября 1981 года. Сборная СССР обыграла сборную Канады со счетом 8:1, а Шепелев оформил хет-трик.

По словам собеседника агентства, сборная Северной Америки до 23-х лет - сильная и перспективная команда, которая может выиграть Кубок мира. "Там собраны очень хорошие, перспективные и молодые игроки, даже по товарищеским играм видно, что команда очень сильная. Они все могут, как и остальные команды - у всех есть шанс выиграть этот турнир. Я не люблю загадывать, но команда очень сильная, может даже и победить на Кубке мира", - отметил он.

Ранее североамериканцы провели два товарищеских матча против сборной Европы, где в обеих встречах одержали победу со счетом 4:0 и 7:4.