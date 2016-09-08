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Кубок мира по хоккею 2016 года. Расписание матчей и турнирные таблицы

Спорт
8 сентября, 12:30 UTC+3
График выставочных матчей сборной России, календарь группового этапа турнира в Торонто и сетка плей-офф – в материале ТАСС
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Болельщики сборной России

Болельщики сборной России

© Артем Коротаев/ТАСС, архив
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Сборная России по хоккею 8 сентября проведет первый из трех выставочных матчей в рамках подготовки к Кубку мира, который пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

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Турнир организован Национальной хоккейной лигой (НХЛ), Ассоциацией игроков лиги при участии Международной федерации хоккея (IIHF).

На групповом этапе команда под руководством Олега Знарка сыграет в квартете B со сборными Финляндии, Швеции и Северной Америки (составлена из игроков США и Канады не старше 23 лет). В группе A выступят сборные США, Канады, Чехии и Европы (составлена из игроков, представляющих все европейские страны, кроме уже упомянутых).

Расписание выставочных матчей сборной России, календарь группового этапа Кубка мира и сетка плей-офф турнира – в материале ТАСС.

 

Выставочные матчи сборной России перед Кубком мира

8 сентября, 19:30 мск. Сборная России – сборная Чехии.

Место проведения: СК "Юбилейный", Санкт-Петербург.

10 сентября, 16:30 мск. Сборная Чехии – сборная России.

Место проведения: "О2 Арена", Прага.

14 сентября, 19:30 мск. Сборная России – сборная Канады.

Место проведения: "Консол Энерджи-центр", Питтсбург.

 

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