Кубок мира по хоккею 2016 года. Расписание матчей и турнирные таблицы

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Сборная России по хоккею 8 сентября проведет первый из трех выставочных матчей в рамках подготовки к Кубку мира, который пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.
Турнир организован Национальной хоккейной лигой (НХЛ), Ассоциацией игроков лиги при участии Международной федерации хоккея (IIHF).
На групповом этапе команда под руководством Олега Знарка сыграет в квартете B со сборными Финляндии, Швеции и Северной Америки (составлена из игроков США и Канады не старше 23 лет). В группе A выступят сборные США, Канады, Чехии и Европы (составлена из игроков, представляющих все европейские страны, кроме уже упомянутых).
Расписание выставочных матчей сборной России, календарь группового этапа Кубка мира и сетка плей-офф турнира – в материале ТАСС.
8 сентября, 19:30 мск. Сборная России – сборная Чехии.
Место проведения: СК "Юбилейный", Санкт-Петербург.
10 сентября, 16:30 мск. Сборная Чехии – сборная России.
Место проведения: "О2 Арена", Прага.
14 сентября, 19:30 мск. Сборная России – сборная Канады.
Место проведения: "Консол Энерджи-центр", Питтсбург.