Сборная Европы обыграла команду Чехии в матче Кубка мира по хоккею

ТОРОНТО /Канада/, 20 сентября. /ТАСС/. Сборная Европы в овертайме победила команду Чехии в матче Кубка мира по хоккею, который проходит в Торонто. Встреча группы А завершилась со счетом 3:2.

У победителей шайбы забросили Здено Хара (31-я минута), Матс Цуккарелло (43) и Леон Драйзайтль (63). В составе чехов отличились Якуб Ворачек (34) и Мартин Ганзал (49). На 23-й минуте нападающий сборной Европы Анже Копитар не реализовал буллит.

Крюгер привнес творчества в игру команды

Главный тренер сборной Европы на Кубке мира Ральф Крюгер привнес творчества в игру команды. Такое мнение высказал форвард команды Леон Драйзайтль.

"У Крюгера большой опыт международного и клубного европейского хоккея. На этом турнире он привнес творчество в игру нашей команды, а у нас есть игроки, способные воплотить в жизнь эти задумки", - отметил Драйзайтль.

В матче с чехами Драйзайтль забросил победную шайбу в овертайме, реализовав выход один на один с вратарем. "Забросить решающую шайбу на таком уровне - это нечто особенное", - отметил немецкий форвард.

Сборная сплотилась

Тренер сборной Европы на Кубке мира по хоккею Ральф Крюгер признался, что впечатлен тем, насколько быстро сплотилась его команда. Об этом он сказал журналистам.

Сборная Европы - команда, собранная для Кубка мира, в ее составе представители Германии, Словакии, Швейцарии, Франции, Дании, Словении, Австрии и Норвегии.

"Мы начали с нуля всего две недели назад. За 25 лет тренерской карьеры я никогда не видел, чтобы команда сплачивалась в столь короткие сроки. Своего последнего слова на турнире мы еще не сказали", - отметил швейцарский специалист.

Эффективный игровой стиль

Игровой стиль сборной Европы по хоккею на Кубке мира может показаться скучным, но он довольно эффективен. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды словенец Анже Копитар.

"Наш стиль игры может показаться скучным, но он работает. Главное, что мы взяли во втором матче подряд два очка, - сказал Копитар. - Мы просто наслаждаемся этим моментом, возможностью играть, и это чувствуется в нашей раздевалке, несмотря на то, что не все были уверены, какой мы покажем результат".

Заключительный матч в группе А европейцы проведут против команды Канады в ночь на 22 сентября.

После двух матчей сборная Европы набрала 4 очка, Чехии - 1. Сборные США (0 очков) и Канады (2) свой матч второго тура проведут 21 сентября.

В заключительном матче группового турнира сборная Европы 22 сентября сыграет с командой Канады, а чехи 23 сентября встретятся с американцами.

О Кубке мира

Турнир является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Под названием Кубок мира прошло два турнира - в 1996 и 2004 годах. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Команда России дошла до полуфинала Кубка мира в 1996 году и четвертьфинала в 2004-м.

Кубок мира завершится 1 октября.