Сборная Европы обыграла команду Чехии в матче Кубка мира по хоккею

Трамп призвал не медлить с допросом подозреваемого во взрыве в Нью-ЙоркеМеждународная панорама 20 сентября, 1:31
В ООН начинается общеполитическая дискуссия, в центре внимания Сирия и беженцыМеждународная панорама 20 сентября, 0:42
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвиняет ВТБ в совершении фиктивных сделокЭкономика и бизнес 20 сентября, 0:27
Путин посетит Ижевск, где проведет заседание Военно-промышленной комиссииАрмия и ОПК 20 сентября, 0:21
Горная родниковая питьевая вода станет основным брендом Южной ОсетииМеждународная панорама 20 сентября, 0:08
Тибилов выставит свою кандидатуру на выборах президента в 2017 году, если "люди захотят"Международная панорама 20 сентября, 0:04
Twitter смягчил ограничения на размер сообщенийЭкономика и бизнес 19 сентября, 23:39
Церемонию вручения "Эмми" смотрело рекордно низкое число телезрителейКультура 19 сентября, 23:23
Власти регионов получили право досрочно включать отопление в жилых домахЭкономика и бизнес 19 сентября, 22:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОРОНТО /Канада/, 20 сентября. /ТАСС/. Сборная Европы в овертайме победила команду Чехии в матче Кубка мира по хоккею, который проходит в Торонто. Встреча группы А завершилась со счетом 3:2.
У победителей шайбы забросили Здено Хара (31-я минута), Матс Цуккарелло (43) и Леон Драйзайтль (63). В составе чехов отличились Якуб Ворачек (34) и Мартин Ганзал (49). На 23-й минуте нападающий сборной Европы Анже Копитар не реализовал буллит.
Главный тренер сборной Европы на Кубке мира Ральф Крюгер привнес творчества в игру команды. Такое мнение высказал форвард команды Леон Драйзайтль.
"У Крюгера большой опыт международного и клубного европейского хоккея. На этом турнире он привнес творчество в игру нашей команды, а у нас есть игроки, способные воплотить в жизнь эти задумки", - отметил Драйзайтль.
В матче с чехами Драйзайтль забросил победную шайбу в овертайме, реализовав выход один на один с вратарем. "Забросить решающую шайбу на таком уровне - это нечто особенное", - отметил немецкий форвард.
Тренер сборной Европы на Кубке мира по хоккею Ральф Крюгер признался, что впечатлен тем, насколько быстро сплотилась его команда. Об этом он сказал журналистам.
Сборная Европы - команда, собранная для Кубка мира, в ее составе представители Германии, Словакии, Швейцарии, Франции, Дании, Словении, Австрии и Норвегии.
"Мы начали с нуля всего две недели назад. За 25 лет тренерской карьеры я никогда не видел, чтобы команда сплачивалась в столь короткие сроки. Своего последнего слова на турнире мы еще не сказали", - отметил швейцарский специалист.
Игровой стиль сборной Европы по хоккею на Кубке мира может показаться скучным, но он довольно эффективен. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды словенец Анже Копитар.
"Наш стиль игры может показаться скучным, но он работает. Главное, что мы взяли во втором матче подряд два очка, - сказал Копитар. - Мы просто наслаждаемся этим моментом, возможностью играть, и это чувствуется в нашей раздевалке, несмотря на то, что не все были уверены, какой мы покажем результат".
Заключительный матч в группе А европейцы проведут против команды Канады в ночь на 22 сентября.
После двух матчей сборная Европы набрала 4 очка, Чехии - 1. Сборные США (0 очков) и Канады (2) свой матч второго тура проведут 21 сентября.
В заключительном матче группового турнира сборная Европы 22 сентября сыграет с командой Канады, а чехи 23 сентября встретятся с американцами.
Турнир является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Под названием Кубок мира прошло два турнира - в 1996 и 2004 годах. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Команда России дошла до полуфинала Кубка мира в 1996 году и четвертьфинала в 2004-м.
Кубок мира завершится 1 октября.