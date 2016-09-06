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Лицом к лицу: представление команд — участниц Кубка мира по хоккею

Спорт
6 сентября, 12:00 UTC+3
Особенности составов, звезды и игровые формы сборных на турнире в Торонто — в материале ТАСС
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Форвард сборной России по хоккею Артемий Панарин во время финального матча чемпионата мира-2015 против команды Канады

Форвард сборной России по хоккею Артемий Панарин во время финального матча чемпионата мира-2015 против команды Канады

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

До старта Кубка мира по хоккею остается меньше двух недель. В соревнованиях примут участие игроки шести сильнейших команд мира, а также сформированные специально для участия в Кубке мира сборные Северной Америки и Европы. 

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Турнир, организованный Национальной хоккейной лигой (НХЛ), Ассоциацией игроков лиги при участии Международной федерации хоккея (IIHF), пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе сборная России сыграет в квартете B с командами Финляндии, Швеции и Северной Америки (составлена из игроков США и Канады не старше 23 лет). В группе A выступят сборные США, Канады, Чехии и Европы (составлена из игроков, представляющих все европейские страны, кроме уже упомянутых).

Знакомство с командами, участвующими в Кубке мира 2016, — в материале ТАСС. 

 

Сборная России

Выступление команды Олега Знарка на домашнем чемпионате мира было признано удовлетворительным, но болельщики рассчитывают, что на Кубке мира россияне смогут добиться большего, чем бронза. Вариативность в атаке и сильная вратарская линия вселяют оптимизм перед стартом турнира. Но у сборной России есть проблемы, без решения которых пребывание в Торонто может стать коротким и бесславным. Речь идет об игре в обороне, а также о действиях команды в неравных составах. 

Домашняя и выездная формы сборной России

Домашняя и выездная формы сборной России

© Adidas
Домашняя и выездная формы сборной России
© Adidas

В защите тренерский штаб команды вынужден был произвести замену: НХЛ не разрешила Вячеславу Войнову, изначально включенному в список еще в марте, поехать на турнир из-за санкций, наложенных по обвинению в бытовом насилии. В итоге игрок вернулся в Россию. Вместо Войнова в мае в окончательный список попал Никита Нестеров из "Тампа-Бэй".

Поднимался также вопрос, чтобы заявить на Кубок мира Илью Ковальчука из СКА, который на старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 10 очков. Однако это можно сделать, если только кто-то из нынешних игроков сборной России получит травму.

Звезды: Сергей Бобровский (вратарь, "Коламбус Блю Джекетс"), Артемий Панарин (нападающий, "Чикаго Блэкхокс"), Евгений Малкин (нападающий, "Питтсбург Пингвинз").

Сборная Канады

Домашняя и выездная формы сборной Канады

Домашняя и выездная формы сборной Канады

© Adidas
Домашняя и выездная формы сборной Канады
© Adidas

Команда, лидирующая этой весной на чемпионате мира в России, предстанет на домашнем турнире в еще более грозном составе. Основная сила канадцев — нападение, составленное сплошь из звезд Национальной хоккейной лиги. 

В составе канадцев 13 олимпийских чемпионов 2014 года в Сочи и восемь победителей Олимпиады 2010 года в Ванкувере. При этом семь человек являются двукратными олимпийскими чемпионами, включая Кори Перри, который заменил Джеффа Картера.

Звезды: Сидни Кросби (нападающий, "Питтсбург Пингвинз"), Стивен Стэмкос (нападающий, "Тампа-Бэй Лайтнинг"), Джонатан Тэйвс (нападающий, "Чикаго Блэкхокс").

 

Сборная Швеции

Скандинавы, потерпевшие на ЧМ-2016 сокрушительное поражение от канадцев в 1/4 финала (0:6), на первом за 12 лет Кубке мира постараются реабилитироваться перед своими болельщиками. 

Домашняя и выездная формы сборной Швеции

Домашняя и выездная формы сборной Швеции

© Adidas
Домашняя и выездная формы сборной Швеции
© Adidas

Кубок мира будет дебютным турниром для нового главного тренера "Тре Крунур" Рикарда Гренборга, который входил в тренерский штаб Пера Мортса, закончившего свою работу со сборной Швеции после чемпионата мира в России.

Одним из лидеров "Тре Крунур" является Эрик Карлссон — один из сильнейших защитников мира, известный своей результативностью и дважды признававшийся лучшим защитником НХЛ (в 2012 и 2015 годах). Потерей у шведов стал центрфорвард из "Детройт Ред Уингз" Хенрик Зеттерберг, которому не везет с выступлениями на последних международных турнирах: на Олимпиаде в Сочи он также вынужден был досрочно завершить соревнования.

Звезды: Хенрик Лундквист (вратарь, "Нью-Йорк Рейнджерс"), Эрик Карлссон (защитник, "Оттава Сенаторс"), Никлас Бекстрем (нападающий, "Вашингтон Кэпиталз"). 

 

Сборная Чехии

Команда хорошо выступила на групповом этапе чемпионата мира, но ошиблась в первом же раунде плей-офф, уступив американцам по буллитам. Несмотря на сильных соперников по группе на Кубке мира, чехи ставят перед собой серьезные задачи. 

Но на данный момент у чехов нет звезд уровня Яромира Ягра и Патрика Элиаша, поэтому выйти в полуфинал из группы с канадцами и американцами будет проблематично.

Домашняя и выездная формы сборной Чехии

Домашняя и выездная формы сборной Чехии

© Adidas
Домашняя и выездная формы сборной Чехии
© Adidas

Также под сомнение выход в плей-офф могут поставить многочисленные потери, с которыми чехи столкнулись перед турниром. Чешская команда уже лишилась из-за повреждений нападающих Томаша Гертла, Давида Крейчи и защитника Радко Гудаса. Также не сыграет и Иржи Гудлер, отказавшийся от Кубка мира по семейным обстоятельствам. В итоге на замену были вызваны играющие в КХЛ защитник Томаш Кундратек и нападающий Михал Бирнер, а также игравший в КХЛ Роман Червенка.

Главным тренером чешской сборной является Йозеф Яндач, для которого Кубок мира будет дебютным турниром у руля национальной команды. До турнира чехи сыграют два контрольных матча с россиянами и один — со сборной Северной Америки.

Звезды: Петр Мразек (вратарь, "Детройт Ред Уингз"), Давид Пастрняк (нападающий, "Бостон Брюинз"), Томаш Плеканец (нападающий, "Монреаль Канадиенс"). 

 

Сборная Финляндии

Команда, в последние годы ставшая неудобным соперником для сборной России, подтвердила свое реноме и на мировом первенстве — 2016. В полуфинале финны обыграли подопечных Олега Знарка, а в финале предсказуемо уступили канадцам. На турнире в Торонто командам вновь предстоит сойтись на льду. Возможно, именно в этой игре определится, какая команда займет первое место в группе.

Домашняя и выездная формы сборной Финляндии

Домашняя и выездная формы сборной Финляндии

© Adidas
Домашняя и выездная формы сборной Финляндии
© Adidas

Как уже бывало много раз, сильнейшей линией у финнов является вратарская, где лидерами, очевидно, будут Туукка Раск и Пекка Ринне. Роль третьего вратаря в сборной Суоми, очевидно, уготовлена Микко Коскинену из СКА, игравшему на последнем чемпионате мира.

Из полевых игроков внимание привлекает то, как проявят себя молодые финские хоккеисты: самый полезный игрок чемпионата мира в России и второй номер драфта НХЛ Патрик Лайне, а также Себастьян Ахо. Оба становились в этом году и победителями мирового первенства среди молодежных команд.

Звезды: Туукка Раск (вратарь, "Бостон Брюинз"), Патрик Лайне (нападающий, "Таппара"), Микко Койву (нападающий, "Миннесота Уайлд").

 

Сборная США

Американцы, отправившиеся на чемпионат мира в Россию "командой студентов", выступили не самым удачным образом и в матче за бронзу крупно уступили хозяевам мирового первенства (2:7).

Домашняя и выездная формы сборной США

Домашняя и выездная формы сборной США

© Adidas
Домашняя и выездная формы сборной США
© Adidas

В Торонто дружина из США намерена показать товар лицом, отправив оптимальный состав. Шансы на попадание в число призеров у звездно-полосатых весьма высоки, но для этого им необходимо сыграть на пределе возможностей.

Американцы не избежали потерь перед турниром. Форварда полуфиналиста Кубка Стэнли "Тампы-Бэй Лайтнинг" Райана Кэллахэна заменил Кайл Палмьери из "Нью-Джерси Дэвилз". Сам состав вызвал у специалистов и болельщиков ряд вопросов к менеджменту сборной США, так как в нем не нашлось место, в частности, одному из лучших игроков плей-офф Филу Кесселу.

Основным вратарем у сборной США, скорее всего, будет Бен Бишоп, которого в заключительной части сезона из-за травмы вытеснил Андрей Василевский. Причем "Тампа" уже подписала новый контракт с россиянином, а с Бишопом еще нет.

Звезды: Бен Бишоп (вратарь, "Тампа-Бэй Лайтнинг"), Патрик Кейн (нападающий, "Чикаго Блэкхокс"), Ти Джей О’Ши (нападающий, "Вашингтон Кэпиталз").

 

Сборная Северной Америки

Североамериканская команда, составленная из игроков в возрасте до 23 лет, несмотря на юный возраст, может наделать немало шума на предстоящем Кубке мира.

Домашняя и выездная формы сборной Северной Америки

Домашняя и выездная формы сборной Северной Америки

© Adidas
Домашняя и выездная формы сборной Северной Америки
© Adidas

В составе дружины Тодда Маклеллана собраны игроки, заявившие о себе как в НХЛ, так и на уровне сборных. Пять хоккеистов из них были выбраны под первыми номерами в последних шести драфтах: Райан Ньюджент-Хопкинс (2011), Натан Маккиннон (2013), Аарон Экблад (2014), Коннор Макдэвид (2015) и Остон Мэттьюз (2016).

Молодые хоккеисты могут использовать турнир в Торонто в качестве трамплина в основные сборные Канады и США. 

Звезды: Остон Мэттьюс (нападающий, "Цюрих"), Натан Маккиннон (нападающий, "Колорадо Эвеланш"), Коннор Макдэвид (нападающий, "Эдмонтон Ойлерз").

 

Сборная Европы

Домашняя и выездная формы сборной Европы

Домашняя и выездная формы сборной Европы

© Adidas
Домашняя и выездная формы сборной Европы
© Adidas

Европейские команды, за исключением России, Швеции, Финляндии и Чехии, редко могут добиться сколько-нибудь значимых успехов на чемпионатах мира, но в этих сборных есть немало индивидуально сильных хоккеистов. Собранные вместе, они могут показать качественную игру и неплохой результат.

Команду возглавит Ральф Крюгер, известный тем, что в свое время вывел на высокий уровень сборную Швейцарии, работал с "Эдмонтон Ойлерз", а также консультировал в олимпийском Сочи главного тренера канадцев Майка Бэбкока.

Звезды: Здено Хара (защитник, "Бостон Брюинз"), Анже Копитар (нападающий, "Лос-Анджелес Кингз"), Матс Цуккарелло (нападающий, "Нью-Йорк Рейнджерс").

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