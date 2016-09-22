Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Канады обыграла команду Европы в матче КМ по хоккею

Спорт
22 сентября, 5:39 UTC+3 ТОРОНТО /Канада/ 22, сентября. /ТАСС
В полуфинале она встретится с командой, занявшей второе место в квартете В (сборной России или Северной Америки)
Материал из 1 страницы

ТОРОНТО /Канада/, 22 сентября. /ТАСС/. Сборная Канады обыграла команду Европы в матче Кубка мира по хоккею, который проходит в Торонто. Встреча группы А завершилась со счетом 4:1.

Смотрите также
"Эйр Канада-центр"
Кубок мира по хоккею 2016 года. Расписание матчей и турнирные таблицы

Шайбы у канадцев забросили Сидни Кросби (5-я минута), Джонатан Тэйвз (20, 35) и Логан Кутюр (58). В составе европейцев отличился Мариан Госса (25).

Сборная Канады, выиграв все три матча, набрала шесть очков и заняла первое место в группе. В полуфинале она встретится с командой, занявшей второе место в квартете В (сборной России или Северной Америки). Европейцы (четыре очка) стали вторыми и в полуфинале турнира сыграют со шведами. Сборные США и Чехии, проигравшие две встречи, свой последний матч на групповом турнире проведут 23 сентября. Он уже не будет иметь турнирного значения.

Турнир является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Под названием Кубок мира прошло два турнира - в 1996 и 2004 годах. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Команда России дошла до полуфинала Кубка мира в 1996 году и четвертьфинала в 2004-м.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кубок мира по хоккею
В других СМИ
Реклама
Фото
Максим Траньков и Татьяна Волосожар
9
Спорт в парном разряде: браки и романы знаменитых спортсменов
12
Сборная России обыграла команду Северной Америки в матче Кубка мира
10
Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мира
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МГУ имени Ломоносова упал на 27 строчек в международном рейтинге THE
2
США: беспилотник коалиции не находился над районом атаки на конвой в Сирии
3
Вертолет Ми-8 МЧС разбился в Подмосковье
4
СК начал доследственную проверку по факту крушения Ми-8 МЧС в Подмосковье
5
В центре Москвы полиция пресекла акцию протеста таксистов
6
Российские вузы в международных рейтингах. Досье
7
СМИ: премьер Японии заверил США, что сохранит санкции в отношении России
Темы дня
Реклама