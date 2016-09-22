Сборная Канады обыграла команду Европы в матче КМ по хоккею

ТОРОНТО /Канада/, 22 сентября. /ТАСС/. Сборная Канады обыграла команду Европы в матче Кубка мира по хоккею, который проходит в Торонто. Встреча группы А завершилась со счетом 4:1.

Шайбы у канадцев забросили Сидни Кросби (5-я минута), Джонатан Тэйвз (20, 35) и Логан Кутюр (58). В составе европейцев отличился Мариан Госса (25).

Сборная Канады, выиграв все три матча, набрала шесть очков и заняла первое место в группе. В полуфинале она встретится с командой, занявшей второе место в квартете В (сборной России или Северной Америки). Европейцы (четыре очка) стали вторыми и в полуфинале турнира сыграют со шведами. Сборные США и Чехии, проигравшие две встречи, свой последний матч на групповом турнире проведут 23 сентября. Он уже не будет иметь турнирного значения.

Турнир является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Под названием Кубок мира прошло два турнира - в 1996 и 2004 годах. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Команда России дошла до полуфинала Кубка мира в 1996 году и четвертьфинала в 2004-м.