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Сборная Швеции обыграла команду Финляндии в матче Кубка мира

Спорт
21 сентября, 0:47 UTC+3 ТОРОНТО /Канада/ 21, сентября. /ТАСС
После двух игр турнира в Торонто в активе шведов четыре очка
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Эпизод матча Кубка мира между сборными Швеции и Финляндии

Эпизод матча Кубка мира между сборными Швеции и Финляндии

© Bruce Bennett/Getty Images

ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /ТАСС/. Сборная Швеции обыграла команду Финляндии в своем втором матче на Кубке мира по хоккею, который проходит в Торонто. Встреча группы В завершилась со счетом 2:0.

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Шайбы забросили Антон Строльман (30-я минута) и Луи Эрикссон (60).

После двух матчей в активе сборной Швеции 4 очка. Команды России и Северной Америки (игроки не старше 23 лет) набрали по 2 очка, финны - 0.

В заключительном матче группового турнира сборная России 22 сентября сыграет с командой Финляндии (начало в 22:00 мск), а североамериканцы 21 сентября встретятся со шведами.

Турнир является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Под названием Кубок мира прошло два турнира - в 1996 и 2004 годах. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Команда России дошла до полуфинала Кубка мира в 1996 году и четвертьфинала в 2004-м.

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