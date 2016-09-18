Сборная Канады разгромила команду Чехии в матче Кубка мира по хоккею

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ТОРОНТО /Канада/, 18 сентября. /ТАСС/. Сборная Канады обыграла команду Чехии в матче Кубка мира по хоккею, который проходит в Торонто. Встреча группы А завершилась со счетом 6:0.
Шайбы забросили Сидни Кросби (9-я минута), Брент Бернс (18), Патрис Бержерон (20), Джо Торнтон (28), Джонатан Тэйвз (35) и Алекс Пьетранджело (53).
Ранее в стартовом матче турнира сборная Европы обыграла команду США (3:0). В следующем матче сборная Европы 19 сентября сыграет с командой Чехии, а американцы 21 сентября встретятся с канадцами.
Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, Финляндии и сборной Северной Америки (игроки не старше 23 лет).
Турнир является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Под названием Кубок мира прошло два турнира - в 1996 и 2004 годах. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Команда России дошла до полуфинала Кубка мира в 1996 году и четвертьфинала в 2004-м.
Кубок мира завершится 1 октября.