Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира

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НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею уступила команде Канады в овертайме со счетом 2:3 в заключительном выставочном матче в рамках подготовки к Кубку мира. Встреча прошла в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания).
В составе россиян шайбы забросили Александр Овечкин (44-я минута) и Артемий Панарин (48). У канадцев отличились Патрис Бержерон (9), Джон Таварес (54). Победный гол на счету Райана Гетцлафа (64).
Ранее сборная России сыграла два выставочных матча с командой Чехии. В Санкт-Петербурге подопечные Олега Знарка одержали победу со счетом 4:3, во второй встрече в Праге россияне уступили по буллитам - 1:2.
Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе сборная России сыграет в группе B с командами Финляндии, Швеции и Северной Америки, составленной из игроков США и Канады не старше 23 лет. В квартете А сыграют команды Канады, США, Чехии, а также сборная Европы, состоящая из хоккеистов, представляющих Германию, Швейцарию, Словакию, Австрию, Норвегию и другие страны, не представленные отдельными командами.
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