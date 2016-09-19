Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мира

ТОРОНТО /Канада/, 19 сентября. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде Швеции в своем первом матче на Кубке мира по хоккею, который проходит в Торонто. Встреча группы В завершилась со счетом 1:2.

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Шайбы у шведов забросили Габриэль Ландеског (30-я минута) и Виктор Хедман (33). В составе россиян отличился Александр Овечкин (60). За несколько секунд до конца встречи Овечкину удалось сравнять счет, но после видеопросмотра взятие ворот было отменено, так как россиянин забросил шайбу рукой.

Неплохая игра в обороне

Российские хоккеисты не выполнили установку больше бросать по воротам сборной Швеции в матче Кубка мира. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской команды Олег Знарок.

Ворота шведской команды защищал Якоб Маркстрем, сменивший в последний момент основного голкипера Хенрика Лундквиста.

"Мы знали, что он играл прошлый матч с Европой, - сказал Знарок. - Установка была больше бросать по воротам, чем мы не воспользовались".

"Мы неплохо сыграли в обороне, за исключением двух ошибок при игре в меньшинстве, не разобрались с правым защитником в эпизоде с одним из голов", - добавил он.

В следующей встрече россияне 20 сентября сыграют со сборной Северной Америки (начало в 03:00 мск), а шведы в тот же день проведут матч с финнами.

В группе А выступают сборные Европы, США, Канады и Чехии.

Турнир является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Под названием Кубок мира прошло два турнира - в 1996 и 2004 годах. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Команда России дошла до полуфинала Кубка мира в 1996 году и четвертьфинала в 2004-м.