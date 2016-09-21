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Сборная Канады обыграла команду США в матче КМ

Спорт
21 сентября, 5:49 UTC+3 ТОРОНТО /Канада/ 21, сентября. /ТАСС
Канадцы обеспечили себе выход в плей-офф турнира
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ТОРОНТО /Канада/, 21 сентября. /ТАСС/. Сборная Канады обыграла команду США в матче Кубка мира по хоккею, который проходит в Торонто, и обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Встреча группы А завершилась со счетом 4:2.

Шайбы у канадцев забросили Мэтт Дюшен (6-я и 12-я минуты), Кори Перри (7) и Патрис Бержерон (29). В составе американцев отличились Райан Макдона (5) и Ти Джей Оши (58).

Сборные Канады и Европы выиграли оба своих матча и обеспечили себе выход в плей-офф турнира. 22 сентября в своем заключительном матче группового турнира они определят победителя квартета. Днем позже свой последний матч на турнире проведут американцы и чехи.

Турнир является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Под названием Кубок мира прошло два турнира - в 1996 и 2004 годах. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Команда России дошла до полуфинала Кубка мира в 1996 году и четвертьфинала в 2004-м.

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