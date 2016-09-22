Шведы вышли в полуфинал Кубка мира, несмотря на поражение от команды Северной Америки

Нападающий сборной Швеции Филип Форсберг после шайбы в ворота команды Северной Америки на Кубке мира © Bruce Bennett/Getty Images

ТОРОНТО /Канада/, 22 сентября. /ТАСС/. Сборная Швеции в овертайме проиграла команде Северной Америки (игроки не старше 23 лет) в матче на Кубке мира по хоккею, который проходит в Торонто, но все равно вышла в полуфинал турнира. Встреча группы В завершилась со счетом 3:4.

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Шайбы у шведов забросили Филип Форсберг (9-я минута), Никлас Бекстрем (17) и Патрик Берглунд (47). В составе североамериканцев отличились Остон Мэттьюс (1), Винс Трочек (2) и Джонни Годро (14). Победную шайбу забросил Натан Маккиннон (65). На первой минуте матча Годро не реализовал буллит.

Сборная Швеции набрала 5 очков и с первого места в группе вышла в полуфинал. На счету команды Северной Америки 4 очка, сборной России - 2, финны (0) потеряли математические шансы на выход в плей-офф.

В заключительном матче на групповом турнире сборная России 22 сентября сыграет с командой Финляндии (начало в 22:00 мск). Россиянам для выхода в полуфинал обязательно нужно любая победа в этой встрече.

Турнир является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Под названием Кубок мира прошло два турнира - в 1996 и 2004 годах. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Команда России дошла до полуфинала Кубка мира в 1996 году и четвертьфинала в 2004-м.