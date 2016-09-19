Сборная Северной Америки обыграла команду Финляндии в матче Кубка мира по хоккею

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ТОРОНТО /Канада/, 19 сентября. /ТАСС/. Сборная Северной Америки (игроки не старше 23 лет) обыграла команду Финляндии в матче Кубка мира по хоккею, который проходит в Торонто. Встреча группы В завершилась со счетом 4:1.
Шайбы в составе победителей забросили Джек Айкел (6-я минута), Джонни Годро (26), Джонатан Друэн (28) и Натан Маккиннон (35). У финнов отличился Валттери Филппула (56).
Ранее в другом матче этой группы сборная России проиграла команде Швеции (1:2). В следующей встрече россияне 20 сентября сыграют со сборной Северной Америки, а шведы в тот же день встретятся с финнами.
В группе А выступают сборные Европы, США, Канады и Чехии.
Турнир является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Под названием Кубок мира прошло два турнира - в 1996 и 2004 годах. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Команда России дошла до полуфинала Кубка мира в 1996 году и четвертьфинала в 2004-м.