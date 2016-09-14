Кандидат в президенты УЕФА ван Праг сравнил себя с The Rolling Stones

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Кандидат в президенты УЕФА ван Праг сравнил себя с The Rolling StonesСпорт 14 сентября, 11:22
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АФИНЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Михаэль ван Праг сравнил себя с музыкантами группы The Rolling Stones.
"Знаю, что могу быть президентом только два с половиной года согласно возрастному цензу в УЕФА, но мой возраст - это богатство, - сказал 68-летний голландец во время речи на конгрессе организации в Афинах. - Я готов начать работать прямо сейчас и не терять время. Вы знаете известную группу The Rolling Stones, которые до сих пор собирают аншлаги, я, как они. Цитируя Мика Джаггера: время играет на меня".
Он отметил, что в случае избрания предложит увеличить возрастной ценз для главы организации до 75 лет и ограничить его мандат 12 годами.
"Футбол стал политическим инструментом, он олицетворяет определенные интересы. Но, прежде всего, мы должны представлять свой вид спорта. Мировому футболу нужно развиваться, и я готов к этому. Я олицетворяю солидарность. Наведение мостов по-моему означает конец практики, когда ассоциации заключены в региональные рамки; надо создавать более глобальные организации", - подчеркнул он.
"Я намерен ввести дешевые кредиты ассоциациям на инфраструктуру, должны быть дешевые поля, осветительные приборы и прочее. Необходимо пересмотреть состав исполкома: члены должны активно участвовать в жизни национальной федерации. Необходимо вступить во вторую фазу финансового "фэйр-плей": нужен лучший баланс между богатыми и бедными клубами, необходимо составить новый бизнес-план. Я также считаю, что более маленькие чемпионаты должны иметь больше шансов на победу в еврокубках", - продолжил он.
"Сегодня решающий момент в жизни европейского футбола. И я готов гарантировать стабильное, прозрачное, более экономичное функционирование УЕФА", - заключил он.
Внеочередные выборы проводятся в связи с отстранением от любой деятельности, связанной с футболом, президента УЕФА Мишеля Платини, который был обвинен в получении незаконной выплаты от бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера. Помимо ван Прага на пост претендует словенец Александер Чеферин.