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ЛДПР предлагает ликвидировать WADA и создать новое антидопинговое агентство

Спорт
14 сентября, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Ранее на портале хакерской группы Fancybear.net, написавшей о взломе системы ADAMS, появилась информация, что WADA допускало применение запрещенных веществ американскими спортсменами
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. ЛДПР предлагает ликвидировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и создать новое международное антидопинговое агентство из-за инцидента с американскими спортсменами. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС заявил вице-спикер Госдумы от либерал-демократов, глава Высшего совета ЛДПР Игорь Лебедев.

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Ранее на портале хакерской группы Fancybear.net, написавшей о взломе системы ADAMS, появилась информация, что WADA допускало применение запрещенных веществ американскими спортсменами: теннисистками Сереной и Винус Уильямс, четырехкратной олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике Симоной Байлз и баскетболисткой Еленой Делле Донн.

"Если вчера на повестке дня стоял еще вопрос о реформировании всемирной антидопинговой организации, то после этого компромата мы считаем, что WADA надо полностью закрыть", - подчеркнул Лебедев.

На его взгляд, "необходимо полностью расформировать" действующие структуры WADA и создать новую организацию, куда должны войти представители ведущих спортивных стран. "Без антидопинговой организации мир существовать не может, поэтому перед спортивным сообществом стоит задача создания нового агентства, куда должны войти представители 10-15 ведущих спортивных держав мира... и которое бы защищало не только интересы спортсменов из США, но и спортсменов всех стран", - отметил депутат.

По мнению Лебедева, "этот, мягко говоря, инцидент окончательно разуверил все мировое сообщество в объективности тех данных, которые WADA предоставляло на протяжении последнего времени". "На фоне всех тех скандалов, которые проводились в отношении нашей страны и наших спортсменов, мы сейчас видим, что в WADA процветает метод двойных стандартов - одним спортсменам можно все, другим спортсменам нельзя ничего", - добавил он.

Система ADAMS- онлайн-программа для сбора и хранения данных, в которой содержатся данные о местонахождении спортсмена, пройденных им допинг-тестах и их результатах, разрешениях на терапевтическое использование препаратов.

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