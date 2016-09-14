СМИ: WADA должно раскрыть процедуру разрешения применения запрещенных препаратов

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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Всемирному антидопинговому агентству (WADA) придется объяснить, почему оно разрешало некоторым американским спортсменам использовать запрещенные медицинские препараты. Такое мнение высказал обозреватель агентства Bloomberg Леонид Бершидский в комментарии, размещенном на сайте BloombergBusiness.
Ранее хакерская группа Fancy Bear, взломавшая антидопинговую систему ADAMS, опубликовала документы, подтверждающие, что WADA допускало применение запрещенных веществ американскими спортсменами, в числе которых значатся гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс, а также баскетболистка Елена Делле Донн. Публикация имела большой резонанс в СМИ США, но суть откликов сводилась к выражению возмущения по поводу того, что некие хакеры позволяют себе покушаться на честь американских спортивных "звезд".
"Группа, которая язвительно приняла название "Необыкновенный медведь" (Fancy Bear), опубликовала информацию о том, что WADA одобряло использование некоторыми американскими спортсменами запрещенных препаратов в медицинских целях, - пишет он. - До сих пор в западных средствах массовой информации появились лишь сообщения о взломе, а также о предполагаемом источнике взлома, а не о содержании ставшей доступной информации. Говорить об этом - более сомнительно с этической точки зрения, чем обсуждать информацию, полученную в результате взлома серверов Национального комитета Демократической партии США. По этой причине WADA и другие международные спортивные организации не выступали с пространными комментариями на кибер-взлом".
"Для того, чтобы снять подозрения, WADA необходимо обсудить принятые в этой организации процедуры выдачи разрешений для использования запрещенных препаратов в медицинских целях, - пишет Бершидский. - Агентство, однако, с неохотой пошло бы на такое обсуждение. Как бы это ни было неприятно, но WADA должно объяснить - с разрешения тех спортсменов, чье имя упоминалось, или же в общих выражениях, не называя имен - почему агентство разрешило применение конкретных запрещенных препаратов".
"Тем не менее, информация уже доступна всем, - заключил автор материала. - Ее будут обсуждать и она будет сеять сомнения. Документы действительно заставляют задать вопросы о том, действительно ли WADA санкционировала медицинское применение запрещенных препаратов".
Ранее WADA выступило с заявлением о том, что взлом антидопинговой системы ADAMS был совершен российскими хакерами. Как заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли, подобные "преступные действия ставят под угрозу попытки России вернуть к себе доверие после опубликования доклада комиссии под руководством Ричарда Макларена".