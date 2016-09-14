Баскетболистка Делле Донн в США саркастически поблагодарила хакеров за утечку о ее лечении

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ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американская баскетболистка Елена Делле Донн саркастически отреагировала на известие о публикации документов, дающих основание подозревать ее в "санкционированном" допинге. Свою реакцию спортсменка выразила на официальной странице Twitter.
"Хочу поблагодарить хакеров за извещение всего мира о том, что я легально принимаю лекарство, которое прописано мне в соответствии с диагнозом, и в отношении которого WADA сделало для меня исключение. Спасибо, ребята".
Quick update! pic.twitter.com/5tuZNIpVLC— Elena Delle Donne (@De11eDonne) 13 сентября 2016 г.
Текст помещен в качестве "приписки" к сообщению о том, что Делле Донн перенесла во вторник "успешную операцию на большом пальце правой руки". "Совсем скоро вернусь на паркет", - пообещала 27-летняя спортсменка, выступающая за клуб женской Национальной баскетбольной лиги (ВНБА) "Чикаго Скай".
Ранее хакерская группа Fancy Bear, взломавшая антидопинговую систему АДАМС, опубликовала документы, подтверждающие, что Всемирное антидопинговое агентство ( WADA) допускало применение запрещенных веществ американскими спортсменами, в числе которых, помимо Делле Донн, также значатся гимнастка Симона Байлз и теннисистки Серена и Винус Уильямс. Публикация имела большой резонанс в СМИ США, но суть откликов сводилась к выражению возмущения по поводу того, что некие хакеры позволяют себе покушаться на честь американских спортивных "звезд".