Байлз объяснила применение запрещенных веществ синдромом дефицита внимания

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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике американка Симона Байлз принимала запрещенные вещества из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Об этом спортсменка написала на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
"У меня синдром дефицита внимания, с детского возраста я принимала лекарства для этого. Пожалуйста знайте, что я верю в чистый спорт, всегда следовала и буду следовать правилам, ведь честная игра имеет решающее значение для спорта и очень важна для меня. У меня нет никакой боязни и стыда из-за того, что я принимаю лекарства, имея синдром дефицита внимания и гиперактивности", - написала спортсменка.
Ранее хакерская группа Fancy Bear, взломавшая антидопинговую систему АДАМС, опубликовала документы, подтверждающие, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допускало применение запрещенных веществ американскими спортсменами, в числе которых, помимо Байлз, также значатся теннисистки Серена и Винус Уильямс и баскетболистка Елена Делле Донн. Сообщалось, что тест Байлз, сданный в августе 2016 года, оказался положительным на метилфенидат, что не помешало спортсменке принять участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.