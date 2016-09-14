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Байлз объяснила применение запрещенных веществ синдромом дефицита внимания

Спорт
14 сентября, 0:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, сентября. /ТАСС
Спортсменка также сообщила, что с детства принимает лекарства, но верит в чистый спорт и всегда следовала и будет следовать правилам
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Симона Байлз

Симона Байлз

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике американка Симона Байлз принимала запрещенные вещества из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Об этом спортсменка написала на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

"У меня синдром дефицита внимания, с детского возраста я принимала лекарства для этого. Пожалуйста знайте, что я верю в чистый спорт, всегда следовала и буду следовать правилам, ведь честная игра имеет решающее значение для спорта и очень важна для меня. У меня нет никакой боязни и стыда из-за того, что я принимаю лекарства, имея синдром дефицита внимания и гиперактивности", - написала спортсменка.

Ранее хакерская группа Fancy Bear, взломавшая антидопинговую систему АДАМС, опубликовала документы, подтверждающие, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допускало применение запрещенных веществ американскими спортсменами, в числе которых, помимо Байлз, также значатся теннисистки Серена и Винус Уильямс и баскетболистка Елена Делле Донн. Сообщалось, что тест Байлз, сданный в августе 2016 года, оказался положительным на метилфенидат, что не помешало спортсменке принять участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

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