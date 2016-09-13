WADA утверждает, что взлом антидопинговой системы был совершен российскими хакерами

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ОТТАВА, 13 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило сообщения СМИ о взломе антидопинговой системы ADAMS. Об этом сообщается в релизе WADA.
В WADA считают, что атака была совершена российскими хакерами.
Ранее на портале хакерской группы Fancybear.net, которая сообщила о взломе системы ADAMS, появилась информация, что WADA допускало применение запрещенных веществ американскими спортсменами: теннисистками Сереной и Винус Уильямс, четырехкратной олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике Симоной Байлз и баскетболисткой Еленой Делле Донн.
"WADA сожалеет о ситуации и осознает угрозу спортсменам, чьи конфиденциальные данные были обнародованы посредством этого преступления, - прокомментировал произошедшее генеральный директор WADA Оливье Ниггли. - Агентство осуждает хакерские атаки, которые проводились с целью подорвать глобальную антидопинговую систему WADA".
По его словам, правоохранительные органы проинформировали WADA, что хакерские атаки были совершены из России. "Подобные преступные действия ставят под угрозу попытки России вернуть к себе доверие после опубликования доклада комиссии под руководством Ричарда Макларена", - считает Ниггли.
В релизе также говорится, что WADA проводит дополнительные проверки уязвимости систем безопасности баз данных.
Система ADAMS - онлайн-программа для сбора и хранения данных, в которой содержатся данные о местонахождении спортсмена, пройденных им допинг-тестах и их результатах, разрешениях на терапевтическое использование препаратов.