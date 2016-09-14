Игорь Акинфеев пропустил гол в 38-м матче Лиги чемпионов подряд

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ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 14 сентября. /ТАСС/. Вратарь российского ЦСКА Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию матчей Лиги чемпионов по футболу, в которых он пропускал голы.
В гостевом матче первого тура группового этапа с немецким "Байером" голкипер пропустил на девятой минуте. Таким образом, он не сумел сохранить ворота в неприкосновенности в 38-м матче Лиги чемпионов подряд.
Встреча "Байер" - ЦСКА проходит в Леверкузене, идет первый тайм, счет 2:0.
В последний раз Акинфеев отыграл в Лиге чемпионов "на ноль" 1 ноября 2006 года в Лондоне - в игре группового раунда с английским "Арсеналом".
Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Байер" - ЦСКА