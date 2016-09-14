ЦСКА сыграл вничью с "Байером" в матче группового этапа Лиги чемпионов

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ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 14 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с немецким "Байером" со счетом 2:2 в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча квартета Е прошла на "Бай-Арене" в Леверкузене.
Голы у хозяев забили Адмир Мехмеди (9-я минута) и Хакан Чалханоглу (15). В составе российской команды отличились Алан Дзагоев (36) и Роман Еременко (38).
Матч против "Байера" стал 38-м подряд в Лиге чемпионов для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, в котором он не смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Таким образом, он в очередной раз обновил собственный антирекорд турнира. В последний раз Акинфееву удалось не пропустить мяч в главном клубном турнире Европы в ноябре 2006 года. Тогда ЦСКА в гостях сыграл вничью с английским "Арсеналом" со счетом 0:0.
В другом матче группы Е английский "Тоттенхэм" на своем поле проиграл "Монако", представляющему чемпионат Франции, со счетом 1:2.
В следующем туре группового этапа ЦСКА примет "Тоттенхэм", "Байер" в гостях сыграет с "Монако". Матчи пройдут 27 сентября.