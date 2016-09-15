Групповой турнир футбольной Лиги Европы стартует 24 матчами четверга

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Двадцать четыре матча первого тура групповой стадии футбольной Лиги Европы будут сыграны в четверг. В основном турнире второго по значимости еврокубка примут участие два российских клуба - обладатель Кубка страны "Зенит" из Санкт-Петербурга и ФК "Краснодар".

"Зенит" получил автоматическую путевку в групповую стадию, "Краснодару" же пришлось играть в квалификации, где подопечные Олега Кононова успешно преодолели сопротивление мальтийской "Биркиркары" и албанского клуба "Партизани". Впрочем, групповой турнир "Краснодар" начинает уже без подавшего во вторник в отставку Кононова, которого сменил Игорь Шалимов.

"Зенит" в результате жеребьевки попал в группу D, где в четверг сыграет в гостях с израильским "Маккаби" из Тель-Авива, а также АЗ из Нидерландов и ирландским "Дандолком". "Краснодар" выступит в группе I - кубанцам сначала предстоит матч в гостях с австрийским "Ред Буллом", затем - с французской "Ниццей" и германским "Шальке".

Всего в групповом турнире выступят 48 команд, которые разбиты на 12 групп. Группу А составили английский "Манчестер Юнайтед", турецкий "Фенербахче", "Фейеноорд" из Нидерландов и украинская "Заря", группу В - греческий "Олимпиакос", АПОЭЛ из Кипра, швейцарский "Янг Бойз" и казахстанская "Астана", группу С - бельгийский "Андерлехт", французский "Сент-Этьен", германский "Майнц" и азербайджанская "Габала". В группу Е попали чешская "Виктория", итальянская "Рома", австрийская "Аустрия" и румынская "Астра", группу F - испанский "Атлетик", бельгийский "Генк", австрийский "Рапид" и итальянский "Сассуоло", группу G - "Аякс" из Нидерландов, бельгийский "Стандард", испанская "Сельта" и греческий "Панатинаикос".

В группе Н выступят украинский "Шахтер", португальская "Брага", бельгийский "Гент" и турецкий "Коньяспор", группе J - итальянская "Фиорентина", греческий ПАОК, чешский "Слован" и азербайджанский "Карабах", группе К - итальянский "Интер", чешская "Спарта", английский "Саутгемптон" и израильский "Хапоэль" из Беэр-Шевы, группе L - испанский "Вильярреал", румынская "Стяуа", швейцарский "Цюрих" и турецкий "Османлиспор".

В борьбе за шведский финал

На групповой стадии команды сыграют в два круга 15 и 29 сентября, 20 октября, 3 и 24 ноября и 8 декабря. По две лучшие команды выходят в 1/16 финала, где к ним присоединятся восемь клубов, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов. Матчи 1/16 финала пройдут 16 и 23 февраля, 1/8 финала - 9 и 16 марта, 1/4 финала - 13 и 20 апреля, 1/2 финала - 4 и 11 мая. Финал Лиги Европы состоится 24 мая на "Френдс-Арене" в Стокгольме.

Лига Европы образована в 2009 году, заменив разыгрываемый с 1971 года Кубок УЕФА. В 2005 году этот трофей выиграл московский ЦСКА, 2008-м - "Зенит". Чаще других (пять раз) титул завоевала испанская "Севилья", в том числе трижды подряд в 2014-2016 гг.