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Тренер: хоккеисты сборной Канады слишком часто удалялись в матче против команды России

Спорт
15 сентября, 7:02 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 15, сентября. /ТАСС
Сборная России уступила канадцам в овертайме со счетом 2:3 в заключительном выставочном матче в рамках подготовки к Кубку мира
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ОТТАВА, 15 сентября. /ТАСС/. Игроки сборной Канады по хоккею получили слишком много минут штрафа в матче против команды России. Такое мнение высказал наставник канадцев Майк Бэбкок, которого цитирует канадский телеканал TVA.

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© AP Photo/Gene J. Puskar

Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира

Сборная России уступила канадцам в овертайме со счетом 2:3 в заключительном выставочном матче в рамках подготовки к Кубку мира. Матч состоялся на арене "Консол Энерджи Сентер" в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

"Мы очень хорошо начали игру, - сказал Бэбкок. - Но во втором периоде не показали должный уровень агрессии. Мы получили слишком много минут штрафа в этой встрече, в том числе два удаления за нарушение численного состава. Нельзя выигрывать матчи, имея по итогам встречи семь удалений".

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе сборная России сыграет в группе B с командами Финляндии, Швеции и Северной Америки, составленной из игроков США и Канады не старше 23 лет. Подопечные Олега Знарка начнут турнир 18 сентября матчем против сборной Швеции.

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