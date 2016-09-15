Малкин считает матч с канадцами одним из лучших для сборной России

ПИТТСБУРГ /штат Пенсильвания/, 15 сентября. /Спец. корр. ТАСС Алексей Качалин/. Матч сборной России против команды Канады в Питтсбурге был одним из самых лучших для нынешнего состава российских хоккеистов. Такое мнение высказал нападающий Евгений Малкин, отвечая на вопрос ТАСС.

Сборная России уступила канадцам в овертайме со счетом 2:3 в заключительном выставочном матче в рамках подготовки к Кубку мира. Матч состоялся на арене "Консол Энерджи Сентер" в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Российские хоккеисты сыграли две товарищеские встречи с чехами 8 и 10 сентября (4:3, 1:2 - по буллитам) и одну с канадцами, уступив им со счетом 2:3. Последние являются олимпийским чемпионом 2014 года и действующим чемпионом мира.

"Очень короткие сборы были, всего две недели. Трудно пока оценивать, но третья игра сегодня была одной из самых лучших для нашей сборной", - заметил нападающий сборной России и клуба "Питтсбург Пингвинз".

Игрок добавил, что видит прогресс в качестве игры своей команды. "Мы идем, можно сказать, по нарастающей. Первую и вторую игру сыграли неуверенно, а сегодня была одна из лучших", - считает Малкин.

По его оценке, подопечные тренера Олега Знарка "подходят в неплохой форме" к началу Кубка мира. "В запасе есть еще три дня. Все в наших руках. Проведем пару тренировок и все будет нормально", - полагает хоккеист, отметив хорошую физическую форму российских игроков.

На предварительной стадии Кубка мира сборная России выступит в группе В, где 18 сентября сыграет с командой Швеции, 19 сентября - сборной молодых звезд Северной Америки, а 22 сентября - с финнами. С канадскими хоккеистами российская сборная сможет сыграть лишь в плей- офф, куда выходят по две лучшие команды из каждой группы.