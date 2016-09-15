Мутко: РФ не испытает проблем в связи с проведением финала Лиги чемпионов в Киеве

АФИНЫ, 15 сентября. /ТАСС/. Россия не испытает никаких проблем в связи с проведением финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2017/18 в Киеве. Об этом заявил ТАСС министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Киев был выбран местом проведения финала еврокубка по итогам исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Афинах.

"В Киеве хороший стадион, не думаю, что будут какие-то проблемы. Не надо надумывать проблемы там, где их нет", - прокомментировал решение Мутко, присутствовавший на заседании.

"Другое дело, определенные вопросы задавались, но это скорее на будущее; была дискуссия в целом по процедуре выбора города. Решили, что с 2019 года будут четкие критерии выбора, чтобы всем все было понятно", - добавил он.

Украина впервые примет финал еврокубкового турнира. В 2012 году на олимпийском стадионе в Киеве прошли пять матчей чемпионата Европы, включая финал.