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Мутко: РФ не испытает проблем в связи с проведением финала Лиги чемпионов в Киеве

Спорт
15 сентября, 13:47 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 15, сентября. /ТАСС
Киев был выбран местом проведения финала еврокубка по итогам исполкома УЕФА
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АФИНЫ, 15 сентября. /ТАСС/. Россия не испытает никаких проблем в связи с проведением финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2017/18 в Киеве. Об этом заявил ТАСС министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Киев был выбран местом проведения финала еврокубка по итогам исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Афинах.

"В Киеве хороший стадион, не думаю, что будут какие-то проблемы. Не надо надумывать проблемы там, где их нет", - прокомментировал решение Мутко, присутствовавший на заседании.

"Другое дело, определенные вопросы задавались, но это скорее на будущее; была дискуссия в целом по процедуре выбора города. Решили, что с 2019 года будут четкие критерии выбора, чтобы всем все было понятно", - добавил он.

Украина впервые примет финал еврокубкового турнира. В 2012 году на олимпийском стадионе в Киеве прошли пять матчей чемпионата Европы, включая финал.

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