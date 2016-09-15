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Порошенко: финал футбольной Лиги чемпионов 2018 года пройдет в Киеве

Спорт
15 сентября, 10:51 UTC+3
Президент Украины назвал это отличной новостью для украинских болельщиков
Материал из 1 страницы
© EPA/MARTIAL TREZZINI

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Финальный матч футбольной Лиги чемпионов 2018 года состоится в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Только что УЕФА принял решение о проведении финального матча Лиги чемпионов - 2018 в Киеве. Это отличная новость для всех нас, а особенно - для украинских болельщиков", - написал Порошенко.

Он также выразил уверенность в том, что финал пройдет на высоком уровне.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко 4 июля подал заявку на проведение финального матча Лиги чемпионов-2017/18 в Киеве. 

Украина впервые примет финал еврокубкового турнира. В 2012 году на олимпийском стадионе в Киеве прошло пять матчей чемпионата Европы, включая финал. 

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