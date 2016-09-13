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Кандидат в президенты УЕФА Чеферин раскритиковал реформу Лиги чемпионов

Спорт
13 сентября, 14:19 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 13, сентября. /ТАСС
По мнению Чеферина, УЕФА "прогнулся" под требования ведущих клубов из Англии, Испании, Италии и Германии
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АФИНЫ, 13 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин подверг критике решение организации предоставить по четыре гарантированных места в Лиге чемпионов клубам из Англии, Испании, Италии и Германии. Об этом он заявил в интервью Associated Press.

Ранее УЕФА принял ряд изменений, касающихся формата Лиги чемпионов, начиная с сезона-2018/19. В частности, представители четырех лучших чемпионатов по рейтингу УЕФА будут гарантированно получать по четыре места на групповом этапе турнира. Гарантированное место на групповом этапе также получит победитель прошедшей Лиги Европы. Также изменения предполагают увеличение финансовых выплат клубам.

По мнению Чеферина, УЕФА "прогнулся" под требования ведущих клубов из Англии, Испании, Италии и Германии. Эти страны гарантированно получат 16 мест в Лиге чемпионов и вытеснят команды с более низким рейтингом лиги, например, из Словении. "Это расстраивает не только меня, но и 55 национальных ассоциаций", - сказал он.

Отвечая на вопрос о создании Суперлиги для топ-клубов, Чеферин ответил, что "это означало бы войну между клубами и УЕФА".

Конгресс УЕФА пройдет 14 сентября в Афинах. Кандидатами на пост главы организации являются президент Футбольного союза Словении Чеферин и глава Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэль ван Праг. Ранее на данный пост претендовал также президент Королевской футбольной федерации Испании Анхель Мария Вильяр, однако 6 сентября испанец снял свою кандидатуру с выборов.

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