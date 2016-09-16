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Новые владельцы "Формулы-1" ищут замену исполнительному директору

Спорт
16 сентября, 11:12 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 16, сентября. /ТАСС
Среди кандидатов СМИ называют промоутера "Формулы-Е" Алехандро Агага, основателя и главу крупнейшего в мире мотоспортивного рекламного агентства Зака Брауна
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ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Новый владелец чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" компания "Либерти Медиа" ищет замену исполнительному директору организации Берни Экклстоуну. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

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Ранее сообщалось, что американская медиа корпорация "Либерти Медиа" выкупила 18,7 % акций чемпионата. Выкуп остальной доли мажоритарного акционера "Формулы-1" CVC Capital ожидается в ближайшее время. Владелец "Либерти Медиа" - американский миллиардер Джон Мэлоун. Экклстоун заявлял, что компания предложила ему новый трехлетний контракт.

По информации газеты The Times, во время Гран-при Италии, когда шли переговоры о продаже "Формулы-1", Экклстоун собрал своих помощников и заявил им, что заканчивает свою карьеру в автогонках. Как сообщает газета The Guardian, английский бизнесмен и "Либерти Медиа" расходятся во взглядах на взаимодействие с молодой аудиторией и социальными медиа.

По информации The Telegraph, новые владельцы намерены разделить должности директоров по спортивной и коммерческой составляющей. Среди кандидатов СМИ называют промоутера "Формулы-Е" Алехандро Агага, основателя и главу крупнейшего в мире мотоспортивного рекламного агентства Зака Брауна.

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