Мутко: ни один телеканал пока не купил права на трансляции ЧМ-2018

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КАЗАНЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Ни один телеканал на данный момент не купил права на трансляции матчей чемпионата мира 2018 года по футболу в России. Об этом сообщил министр спорта России Виталий Мутко на совещании в Казани.
"Сегодня ни один канал не купил телевизионные права на чемпионат мира 2018 года у нас, потому что стоимость такая (200 млн рублей. - Прим. ТАСС). Это проблема, Олимпийские игры, стоимость растет все время, а у нас нужно продукт свой сначала сформировать. Это путь, который нужно пройти. Не надо показывать сразу по 2-3 матча, нужно брать лучшие игры, продавать, хорошую цену брать за это", - сказал Мутко.
Министр спорта России Виталий Мутко в пятницу провел в Казани совещание по вопросам развития футбола в России, в котором приняли участие руководители поволжских региональных федераций футбола, руководители клубов и спортивных школ.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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