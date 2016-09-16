Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: ни один телеканал пока не купил права на трансляции ЧМ-2018

Спорт
16 сентября, 14:13 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Алексей Угаров
По словам министра спорта РФ, причина - в высокой стоимости прав
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Ни один телеканал на данный момент не купил права на трансляции матчей чемпионата мира 2018 года по футболу в России. Об этом сообщил министр спорта России Виталий Мутко на совещании в Казани.

Смотрите также
"Все идет по плану": итоги визита делегации ФИФА на стадионы ЧМ-2018

"Сегодня ни один канал не купил телевизионные права на чемпионат мира 2018 года у нас, потому что стоимость такая (200 млн рублей. - Прим. ТАСС). Это проблема, Олимпийские игры, стоимость растет все время, а у нас нужно продукт свой сначала сформировать. Это путь, который нужно пройти. Не надо показывать сразу по 2-3 матча, нужно брать лучшие игры, продавать, хорошую цену брать за это", - сказал Мутко.

Министр спорта России Виталий Мутко в пятницу провел в Казани совещание по вопросам развития футбола в России, в котором приняли участие руководители поволжских региональных федераций футбола, руководители клубов и спортивных школ.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
ЧМ-2018 по футболу
В других СМИ
Реклама
Фото
5
ФК "Зенит" победил израильский "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
2
Банк России понизил ключевую ставку
3
Школьница погибла на уроке танцев в Новосибирске еще до приезда скорой
4
Оправданные по делу о вандализме руферы получили более 2 млн руб. компенсаций
5
Автомобиль упал в Керченский пролив при выгрузке с парома
6
Неизвестные похитили двух братьев-школьников в Тульской области
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама