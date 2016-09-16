Макларен исключил в будущем манипуляции со вскрытием контейнеров для допинг-проб

ЦЮРИХ /Швейцария/, 16 сентября. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Вскрытие контейнеров, предназначенных для забора допинг-проб, полностью исключено в будущем. Об этом заявил глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен в ходе саммита Международной федерации футбола (ФИФА) по вопросам этики в спорте.

"У нас была информация, что россияне смогли открыть контейнеры с допинг-пробами, которые были взяты во время Олимпийских игр в Сочи, - сказал Макларен. - Мы никогда не знали конкретно, как им это удалось, однако после экспериментов, которые произвели эксперты в Великобритании, оказалось, что их открыть можно".

"Мы тоже провели подобные эксперименты, и они подтвердили, что да - открыть контейнеры с допинг-пробами реально, но теперь эта дверь закрыта, - подчеркнул он. - Не думаю, что подобные манипуляции еще получатся у кого-то. Поэтому в этом отношении можно быть спокойным".

Независимая комиссия WADA 18 июля 2016 года представила общественности доклад о расследовании обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе, в частности, утверждается, что контейнеры с пробами были вскрыты и подвергались повторному использованию.

Второй международный саммит ФИФА по вопросам этики в спорте проходит 16 сентября в штаб-квартире организации в Цюрихе.