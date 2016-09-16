Бах призвал РФ помочь остановить хакеров, раскрывающих данные о здоровье олимпийцев

ЖЕНЕВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал Россию помочь остановить хакеров, раскрывающих медицинские данные о здоровье олимпийцев. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Бах сказал, что МОК поможет Всемирному антидопинговому агентству (WADA), "включая общение с российскими властями, чтобы подчеркнуть серьезность вопроса и запросить всю возможную помощь для предотвращения деятельности хакеров".

Атака хакеров

Хакерская группа Fancy Bears 13 сентября опубликовала на своем сайте документы, согласно которым WADA допускало применение запрещенных веществ спортсменами из разных стран, в том числе американками - гимнасткой Симоной Байлз, теннисистками Сереной и Винус Уильямс и баскетболисткой Еленой Делле Донн. Вторая часть документов была опубликована в четверг. В этот список вошли 25 атлетов из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, в том числе российский боксер Миша Алоян.

Ранее, после того, как хакеры опубликовали вторую часть документов, WADA попросило российское правительство о помощи в борьбе с хакерскими атаками на агентство.

"Мы сожалеем, что преступники пытались таким образом испортить репутацию спортсменов, - сказал гендиректор организации Оливье Ниггли. - Мы осуждаем эту преступную деятельность и попросили российское правительство сделать все, что в их силах, чтобы ее остановить. Продолжающиеся хакерские атаки серьезно подрывают работу, которая ведется для восстановления совместной антидопинговой программы России и WADA".

Ниггли заявил также, что атаки Fancy Bears, взломавшей базу данных антидопинговой системы ADAMS, являются ответом на расследования Ричарда Макларена и Ричарда Паунда.

"WADA не сомневается, что продолжающиеся хакерские атаки являются ответом на расследования Паунда и Макларена, которые разоблачили поддержку допинга на государственном уровне в России", - сказал Ниггли.

Доклад Макларена

Независимая комиссия WADA под руководством Макларена 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Это расследование стало причиной недопуска некоторых российских спортсменов до Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а также всей паралимпийской сборной России до Игр 2016 года.

В начале ноября 2015 года независимая комиссия под руководством Паунда опубликовала доклад, в который вошли итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта РФ. По его итогам Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство ВФЛА в организации.