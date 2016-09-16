Бах призвал РФ помочь остановить хакеров, раскрывающих данные о здоровье олимпийцев

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ЖЕНЕВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал Россию помочь остановить хакеров, раскрывающих медицинские данные о здоровье олимпийцев. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Бах сказал, что МОК поможет Всемирному антидопинговому агентству (WADA), "включая общение с российскими властями, чтобы подчеркнуть серьезность вопроса и запросить всю возможную помощь для предотвращения деятельности хакеров".
Хакерская группа Fancy Bears 13 сентября опубликовала на своем сайте документы, согласно которым WADA допускало применение запрещенных веществ спортсменами из разных стран, в том числе американками - гимнасткой Симоной Байлз, теннисистками Сереной и Винус Уильямс и баскетболисткой Еленой Делле Донн. Вторая часть документов была опубликована в четверг. В этот список вошли 25 атлетов из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, в том числе российский боксер Миша Алоян.
Ранее, после того, как хакеры опубликовали вторую часть документов, WADA попросило российское правительство о помощи в борьбе с хакерскими атаками на агентство.
"Мы сожалеем, что преступники пытались таким образом испортить репутацию спортсменов, - сказал гендиректор организации Оливье Ниггли. - Мы осуждаем эту преступную деятельность и попросили российское правительство сделать все, что в их силах, чтобы ее остановить. Продолжающиеся хакерские атаки серьезно подрывают работу, которая ведется для восстановления совместной антидопинговой программы России и WADA".
Ниггли заявил также, что атаки Fancy Bears, взломавшей базу данных антидопинговой системы ADAMS, являются ответом на расследования Ричарда Макларена и Ричарда Паунда.
"WADA не сомневается, что продолжающиеся хакерские атаки являются ответом на расследования Паунда и Макларена, которые разоблачили поддержку допинга на государственном уровне в России", - сказал Ниггли.
Независимая комиссия WADA под руководством Макларена 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Это расследование стало причиной недопуска некоторых российских спортсменов до Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а также всей паралимпийской сборной России до Игр 2016 года.
В начале ноября 2015 года независимая комиссия под руководством Паунда опубликовала доклад, в который вошли итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта РФ. По его итогам Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство ВФЛА в организации.