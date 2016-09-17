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ФК "Локомотив" отметил открытие станции МЦК большим музыкальным концертом

Спорт
17 сентября, 19:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Станция МЦК "Локомотив", открытие которой состоялось в субботу, расположена неподалеку от одноименного стадиона
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МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Футбольный клуб "Локомотив" перед домашним матчем 7-го тура чемпионата России с "Уфой" отпраздновал открытие одноименной станции Московского центрального кольца (МЦК) большим праздничным концертом.

Станция МЦК "Локомотив", открытие которой состоялось в субботу, расположена неподалеку от одноименного стадиона. После ввода в эксплуатацию станция будет украшена различными элементами на футбольную тематику, в том числе - символикой клуба "Локомотив".

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Болельщики, которые заранее приехали на стадион, посетили большой концерт с участием музыкальных групп и диджея. Особым успехом у любителей сделать фотографию пользовался талисман команды Рэйл. С обеих сторон монумента с паровозом были размещены развлекательные площадки, на которых проходили конкурсы на точность ударов по воротам, мастер-классы для детей, а также работали детские аттракционы и шатры для настольных игр. На площади перед стадионом работали фудтраки, точки нанесения аквагрима и фотобудка, а также курсировал паровоз с вагонами для детей.

Непосредственно перед самой игрой футболисты "Локомотива" и "Уфы" выйдут на поле в сопровождении детей строителей МЦК. В перерыве встречи состоится церемония с участием президента "Локомотива" Ильи Геркуса и вице- президента РЖД Петра Кацыва, посвященная запуску движения на МЦК и открытию станции "Локомотив".

Болельщик московского "Локомотива" Максим Дьяконов в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что работа руководства клуба с болельщиками оставляет самые приятные впечатления. "Болею за "Локомотив" с 2008 года, с 12 лет и, если честно, раньше относился к такого рода мероприятиям скептически, но сейчас радуюсь, что снова начали проводить такую работу с болельщиками, как раньше, приходит понимание, для чего это надо. Сегодня, в первом домашнем матче после возвращения (Юрия) Семина (главного тренера "Локомотива". - Прим. ТАСС), очень важно выиграть команде. В первый раз, когда я пришел на стадион, "Локомотив" играл с "Мордовией", которую тогда тренировал как раз Семин, так уж совпало", - сказал болельщик.

Пассажирское движение по МЦК было запущено 10 сентября. Ожидается, что в первый год эксплуатации МЦК перевезет около 75 млн человек, к 2025 году пассажиропоток, по расчетам, должен увеличиться до 350 млн человек в год. Всего на железнодорожном кольце предусмотрен 31 остановочный пункт, все станции будут связаны с наземным городским общественным транспортом. Движение на МЦК обеспечат более 100 пар высокоскоростных поездов "Ласточка" с интервалом прохождения 6 минут в часы пик.

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