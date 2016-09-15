Миллионному пассажиру МЦК вручили памятный подарок

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Начальник метро Дмитрий Пегов вручил миллионному пассажиру Московского центрального кольца (МЦК) памятный подарок. Торжественное награждение состоялось на станции "Шелепиха".

"Московское центральное кольцо перевезло уже миллион человек. Мы надеемся, что москвичи и гости столицы и в дальнейшем будут выбирать для поездок МЦК и смогут по достоинству оценить преимущества новой транспортной услуги", - сказал Пегов, вручив пассажиру планшет и безлимитную карту "Тройка" на год.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил ТАСС, что в часы пик понедельника - с 7:30 до 9:30 мск - МЦК перевезло около 35 тыс. пассажиров.

Пассажирское движение на МЦК открылось 10 сентября. Первый месяц москвичи и гости столицы могут пользоваться кольцом абсолютно бесплатно, согласно решению мэра Москвы Сергея Собянина. Пассажирам доступны 26 станций, 11 пересадок на метро и 6 - на пригородные поезда. До конца года будут открыты все станции - 31, а также 14 пересадок на метро и шесть - на пригородные электрички.

На третьем этапе запуска будет 17 пересадок на метро и 10 - на пригородные поезда. Всего с пуском МЦК москвичи и гости столицы могут совершить более 350 пересадок, а время в пути при передвижениях по столице сократится в три раза. Интервал движения поездов в час пик составит 6 минут, во внепиковое время - около 12 минут. Кольцо будет работать с 5:30 утра до часа ночи.

Контур МЦК уже нанесли на новые схемы столичной подземки под номером 14. У МЦК и метрополитена единая тарифная и билетная системы, сервисы, навигация. Таким образом, оплатить проезд можно будет с помощью всех существующих билетов метрополитена, включая карты "Тройка", "90 минут" и "Единый", а льготные категории граждан могут свободно реализовать свое право на бесплатный или льготный проезд. Всем пассажирам доступна бесплатная пересадка с МЦК на метро, монорельс и обратно в течение 90 минут с момента первого прохода турникетной линии.

Московское центральное кольцо в цифрах и фактах. Досье