Эксперты: МЦК станет мощным заделом для развития столицы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Запуск пассажирского движения на Московском центральном кольце (МЦК), которое состоялось в субботу, станет мощным импульсом для развития города и весомым вкладом в транспортную инфраструктуру. Об этом сообщили эксперты, опрошенные корр. ТАСС. Они сравнили значимость этого события с запуском первой линии метро в Москве, отметив при этом недостаточную интегрированность кольца с сетью внеуличного транспорта.

Город станет ближе

Как пояснили ТАСС в столичном департаменте транспорта, всего с запуском МЦК москвичи и гости столицы смогут совершить более 350 пересадок на метро, пригородные поезда или городской наземный транспорт, а время в пути при передвижениях по столице сократится в 3 раза.

"Запуск Московского центрального кольца сократит время на дорогу москвичам в целом на 20 минут по всем направлениям. Например, до запуска МЦК, чтобы добраться от метро "Бульвар Рокоссовского" до метро "Владыкино", необходимо было проехать 12 станций с 2 пересадками, что занимало 39 минут. Маршрут между станциями МЦК "Бульвар Рокоссовского" - "Владыкино" занимает всего 12 минут, что более чем в 3 раза быстрее. Московское центральное кольцо сделает доступными сразу шесть районов Москвы: Метрогородок, Бескудниковский, Коптево, Хорошево-Мневники, Котловка и Нижегородский", - сказали в департаменте.

Как сообщил начальник метро Дмитрий Пегов, максимальное время перехода со станции подземки на станцию МЦК составит 12 минут, минимальное - 3 минуты.

Движение наземного транспорта уже скорректировано с расписанием МЦК. Пока интервалы движения автобусов, троллейбусов и трамваев составляют около 10 минут, в дальнейшем их планируется сократить до 6-8 минут, чтобы пассажиры смогли практически сразу пересесть с МЦК на наземный транспорт.

Импульс к застройке территорий

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин главным положительным эффектом от строительства кольца находит развитие прилегающих к нему территорий.

"Некоторые станции кольцевой дороги станут зоной активного градостроительного освоения. Понятно, что вблизи станции "Площадь Гагарина" все давно освоено, но если мы сместимся с юго-запада на северо-восток, северо-запад, там появляются некоторые точки, которые явно претендуют на активную застройку. Для города очень хорошо, когда осваивается не дальняя периферия, а срединная зона города, например, бывшие промышленные зоны. В ближайшие несколько лет там будут построены деловые и торговые центры, апартотели, жилые дома", - сказал собеседник агентства.

По мнению эксперта, "запуск движения по МЦК по значению сравним с пуском первых линий метрополитена 80 лет назад". "Люди изменят свои ежедневные маршруты и вместо комбинированного маршрута "троллейбус-автобус-метро" поедут по новой линии", - отметил Блинкин.

Альтернатива пробкам

По мнению первого зампреда комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрия Чугунова, благодаря строительству МЦК улучшится транспортная доступность многих районов.

"Это достаточно успешный проект, который реализован в кратчайшие сроки и является довольно весомым вкладом в транспортную инфраструктуру. Он предоставит альтернативу владельцам личного транспорта, разгрузит центр и немного разведет транспортные потоки", - сказал эксперт.

Он считает, что с запуском движения по МЦК многие автомобилисты сделают выбор в пользу общественного транспорта. "С вводом МЦК им будет удобнее добираться из одной точки в другую, они смогут отказаться от автомобиля на каком-то этапе и проделать часть пути по кольцу. Автомобилисты поймут, что можно, конечно, и дальше стоять в пробках, а можно воспользоваться удобными поездами "Ласточка", - подчеркнул собеседник агентства.

Доступная среда для всех

Советник президента Союза инвалидов России Марат Шейхадинов отметил, что станции МЦК оборудованы всем необходимым для удобства маломобильных пассажиров. Он подчеркнул, что в последние годы в Москве уделяется большое внимание развитию безбарьерной среды, в частности, беспрепятственному передвижению людей с инвалидностью в общественном транспорте.

"Например, в метрополитене есть специальная служба - Центр мобильности пассажиров, сотрудники которой помогают безопасно передвигаться в вестибюле, проходить через турникеты и по платформе к поезду престарелым и маломобильным гражданам, а также пассажирам с маленькими детьми. Отрадно, что это учли и при строительстве Малого центрального кольца", - сказал он.

"Нас оповестили, что на 26 станциях будут работать лифты и эскалаторы для людей с инвалидностью, а на остальных 5 станциях, где высота не позволяла уместить лифтовую шахту, установили специальные подъемники. На всех без исключения платформах и станциях размещена тактильная плитка, построены кассы с заниженным уровнем окна, оборудованы специальные места в поездах - в первом и последнем вагоне. Кроме того, на МЦК будет работать свой Центр мобильности пассажиров, для этого специально был набран штат из 60 человек, которые будут сопровождать людей с инвалидностью согласно поданным заявкам", - добавил Шейхадинов.

Неудобные переходы на ж/д транспорт

Отметили эксперты и ряд недоработок в проектировании и строительстве МЦК. В частности, председатель Союза пассажиров Кирилл Янков назвал одной из них слабую интегрированность кольца с сетью внеуличного транспорта.

"Удобных пересадок на метро будет всего пять, удобных пересадок на электричку - вообще практически не будет. Как правило, пересадка на МЦК - это значит пройти пешком 300-400 м, причем часто - по промзоне и по каким-то тропинкам", - сказал он.

Согласен с ним руководитель направления "Общественный транспорт" экспертного центра Probok.Net Александр Чекмарев. "К сожалению, большинство радиальных ж/д направлений не будет нормально интегрировано с МЦК, потому что для обеспечения нормальных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) потребовалось бы строительство новых платформ на радиальных направлениях либо перенос существующих на несколько сотен метров. Причем даже в тех местах, где пересадка будет, например, платформа "Окружная" или платформа "Фрезер", она все равно сделана не самым удобным способом, и потребуется достаточно длительный пешеходный переход. Но все равно это лучше, чем его полное отсутствие, как с тем же Рижским или Горьковским направлением", - сказал он.

Длинные пересадки на метро

Такая же ситуация обстоит и с пересадками на метро, уверен Чекмарев. "Здесь в некоторых случаях можно было бы сделать достаточно удобную пересадку, но это потребовало бы строительства непосредственно на объектах метрополитена. Например, если взять станцию метро "Шоссе Энтузиастов", можно было сделать удобную пересадку между метро и станцией МЦК, но для этого необходимо построить второй выход из метро. Так как это станция глубокого заложения, то строительство второго выхода там будет достаточно сложной инженерной, технической и финансовой задачей. Однако, если мы действительно хотим делать удобные пересадки, то от этого нельзя уходить", - отметил собеседник агентства.

В результате, по мнению эксперта, переход между платформой "Шоссе Энтузиастов" и входом на станцию метро будет порядка 300 м. "Подобные примеры есть и в других местах - на "Владыкино" и "Ботаническом саду", - считает Чекмарев.

"Есть также ряд мест, где пересадки совершенно надуманы, и до сих пор непонятно, зачем эта путаница наносится на схемы. Это пересадки в тех местах, где между входами на платформу МЦК и вестибюлем метро будет от 400 до 600 м ("Дубровка", "Автозаводская", "Полежавская"). Это будет путать людей", - сказал собеседник агентства.

Что такое МЦК

МЦК - фактически станет второй кольцевой линией метро и свяжет воедино весь транспорт столицы, эффективно распределяя ее пассажиропотоки. По данным департамента транспорта, кольцо протяженностью 54 км состоит из 31 ТПУ, где пассажиры могут пересесть на метро, пригородные поезда или городской наземный транспорт. В первый год станут доступны 14 пересадок на метро и 6 на пригородные электрички. В 2017-2018 году проект будет реализован полностью и на МЦК будет 17 пересадок на метро и 10 на пригород.

История МЦК МЦК - это реконструированный проект Московской окружной железной дороги (МОЖД), появление которой датируется еще 1908 годом. Изначально вдоль МОЖД было построено всего 14 станций, а по самой дороге курсировали грузовые и пассажирские поезда. Постепенно роль железной дороги свелась исключительно к перемещению грузов.

Со временем дорога оказалась едва ли не в центре столицы. Промышленные предприятия перестали обеспечивать ее загрузку, а необходимость в развитии пассажирского сообщения наоборот возросла. В начале 2000-х гг оказалось, что дорога может решить часть транспортных проблем столицы и дать новый импульс развитию территорий, освобожденных от заводских строений.

В 2001 году был разработан проект реконструкции МОЖД и превращения ее в скоростную трассу с возможностью пересадок на метро и радиальные направления железной дороги. Проект реконструкции был поддержан и окончательно одобрен Минтрансом к 2011 году.

Взнос РЖД в МЦК составил 2,5 млрд руб. По сообщению столичных властей, общая сумма инвестиций в проект развития ТПУ на МЦК составляет порядка 55,5 млрд руб., причем Москва вложила в строительство инфраструктуры только 15,5 млрд руб. Около 40 млрд руб. планируется привлечь за счет частных инвестиций на строительство на прилегающих к ТПУ территориях и общественно-деловых зонах.

По новому кольцу будут курсировать 130 пар комфортабельных "Ласточек" с интервалом движения 6 минут в часы пик и 11-15 минут в остальное время. Максимальная скорость подвижного состава составляет 120 км/ч, а вместимость - 1200 человек. Поезда оснащены туалетными комплексами, системами климат-контроля, Wi-Fi и электророзетками для зарядки мобильных телефонов и иных устройств, приспособлены для маломобильных групп населения, пассажиров с детьми и удобны для провоза велосипедов и колясок.

Контур МЦК уже нанесли на новые схемы столичной подземки под номером 14. У МЦК и метрополитена будут единая тарифная и билетная системы, сервисы, навигация. Таким образом оплатить проезд можно будет с помощью всех существующих билетов метрополитена, включая карты "Тройка", "90 минут" и "Единый", а льготные категории граждан могут свободно реализовать свое право на бесплатный или льготный проезд. Всем пассажирам доступна бесплатная пересадка с МЦК на метро, монорельс и обратно в течение 90 минут с момента первого прохода турникетной линии.

В течение первого месяца после запуска МЦК пассажиры смогут ездить по нему абсолютно бесплатно. Только в первый год эксплуатации МЦК сможет перевезти порядка 75 миллионов человек. Почти половина из них - 34,5 млн человек - будут пассажиры метро, 20,2 млн - железнодорожного транспорта, 12,7 млн - автобусов, 7,5 млн - жители близлежащих домов. В 2025 году пассажиропоток увеличится до 300 миллионов.

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