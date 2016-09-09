Пассажиры могут воспользоваться 26 станциями при открытии МЦК 10 сентября

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более 25 станций, а также большая часть переходов с кольца на станции метро и радиальные направления железной дороги, откроются в субботу, 10 сентября, на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Это нормальная практика, когда крупные проекты вводятся очередями. Так мы вводим линии метро, крупные развязки и городские магистрали. Железнодорожная инфраструктура центрального кольца построена и готова к эксплуатации. До конца года мы реализуем второй этап - планируем запустить пять оставшихся остановок: Панфиловская (Ходынка), Коптево, Соколиная гора, Дубровка и Зорге (Новопесчаная)", - пояснил Хуснуллин.
Он добавил, что реализация программы строительства ТПУ и развития территории вокруг МЦК рассчитана до 2025 года. "Московское центральное кольцо - это один из самых масштабных транспортных проектов столицы. Длина магистрали составит 54 км. Он включает в себя 31 ТПУ с пересадками на станции метро, в том числе на находящиеся в строительстве, и платформы железной дороги. Реновация коснется более 10,8 га территорий, прилегающих к МЦК, с потенциальным объемом ввода в 2 млн кв. м недвижимости. Реализация этого проекта будет проходить в пять этапов", - сообщил Хуснуллин.
Третий этап, по его словам, рассчитан до 2018 года и включает в себя дальнейшую интеграцию МЦК с железнодорожными платформами и вводимыми станциями метро. "В общей сложности речь идет о создании 10 интеграционных связок, касающихся станций МЦК Лихоборы, Стрешнево, Верхние котлы, Новохохловская, Нижегородская, Измайлово, Бульвар Рокоссовского, Ростокино, Ботанический сад и Окружная", - отметил заместитель мэра.
Четвертый и пятый этапы включают в себя комплекс мероприятий по повышению комфорта пассажиров, в частности, реконструкцию радиальных направлений железной дороги, улучшение связей между метро и МЦК и наземным транспортом, а также строительство недвижимости для улучшения доступа пассажиров к транспортной системе города и развития прилегающих территорий.
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Схема метро со станциями Московского центрального кольцаПресс-служба Департамента транспорта Москвы