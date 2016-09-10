Ликсутов: в шести районах Москвы с запуском МЦК впервые появится метро

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Строительство Московского центрального кольца (МЦК) впервые подарило наземное метро жителям шести районов Москвы. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
"Сегодня в 14:00 откроется пассажирское движение на МЦК. Интервал движения в час пик составит 6 минут, вне пика - около 12 минут. Оператором будут Российские железные дороги. Кольцо проходит по 26 районам Москвы, в которых проживают около 2 млн человек, в шесть районов метро придет впервые", - сказал он.
Как отметил начальник метро Дмитрий Пегов, кольцо будет работать с 05:30 до часа ночи. "Везде установлены указатели, мы их разместили для удобной пересадки. В первый месяц движение по кольцу будет бесплатным. Уже в первый месяц работы будет выполняться стопроцентный график движения поездов "Ласточка", - подчеркнул Пегов.
Пассажирское движение на МЦК откроется в субботу в 14:00. С этого момента пассажирам будут доступны 26 станций, 11 пересадок на метро и пять на пригородные поезда. До конца года будет открыта 31 станция, а также 14 пересадок на метро и шесть на пригородные электрички. На третьем этапе запуска будет 17 пересадок на метро и 10 на пригородные поезда.
Всего с запуском МЦК москвичи и гости столицы могут совершить более 350 пересадок, а время в пути при передвижениях по столице сократится в три раза. Движение наземного транспорта уже скорректировано с расписанием МЦК.
Пока интервалы движения автобусов, троллейбусов и трамваев составляют около 10 минут, в дальнейшем их планируется сократить до 6-8 минут, чтобы пассажиры смогли практически сразу пересесть с МЦК на наземный транспорт.
По решению Мэра Москвы Сергея Собянина, первый месяц работы Московского центрального кольца будет бесплатным. За это время пассажиры смогут оценить преимущества нового кольца, а также качество и уровень предоставляемых услуг.
Московское центральное кольцо в цифрах и фактах. Досье
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Схема метро со станциями Московского центрального кольцаПресс-служба Департамента транспорта Москвы