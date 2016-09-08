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На станции МЦК "Лужники" установили трехметровую букву "М" с подсветкой

Москва
8 сентября, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Объект символизирует первую букву в названии столицы, Московский метрополитен и само МЦК
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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Разноцветный арт-объект появился в честь предстоящего запуска пассажирского движения на Московском центральном кольце (МЦК). Как сообщается на сайте столичной мэрии, около входа на станцию "Лужники" МЦК появилась трехметровая буква "М", которая подсвечивается вечером и ночью.

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"Конструкция выполнена из красной, оранжевой, фиолетовой и желтой объемных трубок, они отражают цвета некоторых линий метро, пересекающихся с кольцом. Белая линия символизирует МЦК на карте метро. Арт-объект разместили в честь запуска пассажирского движения на МЦК, которое состоится 10 сентября", - отмечается в сообщении. Гигантская буква "М" символизирует первую букву в названии столицы, Московский метрополитен и само МЦК.

Буква "М" достигает 4,4 м в ширину и 3 м в высоту. Конструкция состоит из металлических элементов в виде линий. Они выполнены в цветах некоторых веток Московского метрополитена, которые пересекаются с МЦК. Например, такие линии, как Сокольническая (красный цвет, пересадки "Локомотив" - "Черкизовская", "Лужники" - "Спортивная"), Калужско-Рижская (оранжевый цвет, "Площадь Гагарина" - "Ленинский проспект", "Ботанический сад"), Таганско-Краснопресненская (фиолетовый цвет, "Хорошево" - "Полежаевская", "Панфиловская" - "Октябрьское поле"), Калининская (желтый цвет - "Шоссе Энтузиастов").

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Рядом с буквой "М" установлены световые прожекторы, благодаря которым в вечернее время цветные линии, символизирующие ветки метрополитена, подсвечиваются. "Создатели инсталляции хотели подчеркнуть, что МЦК станет фактически еще одной кольцевой линией метро и имеет со столичной подземкой много общего. В частности, единые тарифы, билеты, навигацию, сервисы, возможность бесплатной пересадки между двумя видами транспорта и многое другое", - отмечается в сообщении.

Запуск пассажирского движения на МЦК будет проходить в несколько этапов. Первый состоится 10 сентября: для пассажиров будет доступно не менее 24 станций, где они могут сделать 11 пересадок на метро и пять - на пригородные поезда. До конца года будут открыты все станции - 31. В первый месяц проезд на МЦК будет бесплатным.

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