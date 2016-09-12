На Московском центральном кольце запускают бесплатные экскурсии

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Экскурсионный маршрут для пассажиров запустили на Московском центральном кольце (МЦК). Москвичи и гости города смогут узнать о достопримечательностях столицы, проезжая по кругу МЦК в поезде "Ласточка", сообщается на сайте столичной мэрии.

"Первые бесплатные экскурсии состоялись в день запуска пассажирского движения и пользовались большим спросом у горожан. 12 сентября с ТПУ "Лужники" в 16 часов стартует бесплатная экскурсия. Такие познавательные прогулки будут проводиться регулярно в течение месяца, с понедельника по пятницу", - уточняется в сообщении.

Пассажирам расскажут об истории строительства МЦК, а также об архитектурных объектах, которые будут видны из окон по ходу движения поездов. Москвичи и гости столицы смогут увидеть Фрунзенскую набережную, комплекс "Москва-Сити", ВДНХ, спортивную арену "Лужники", а также природный заказник Воробьевы горы.

Во время поездки экскурсантам расскажут об истории Московской окружной железной дороги начиная с ее запуска в начале прошлого века. Всего насчитывается порядка 86 памятников архитектуры Московской окружной, и все эти памятники можно наблюдать из окон "Ласточки". Экскурсия длится порядка 84 минут, это время пути следования поездов с учетом остановок. Экскурсии будут проходить до 10 октября.

Пассажирское движение на МЦК запустили 10 сентября: для пассажиров доступны 26 станций, 12 пересадок на метро и 6 пересадок на пригородные электрички. До конца года будут открыты все станции - 31, из них 14 пересадок на метро и 6 на пригородные электрички. В первый месяц проезд на МЦК будет бесплатным.

Московское центральное кольцо в цифрах и фактах. Досье