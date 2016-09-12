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На Московском центральном кольце запускают бесплатные экскурсии

Москва
12 сентября, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Проводятся они в поезде "Ласточка". Москвичам и гостям столицы, проезжающим по МЦК, рассказывают о достопримечательностях города
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Экскурсионный маршрут для пассажиров запустили на Московском центральном кольце (МЦК). Москвичи и гости города смогут узнать о достопримечательностях столицы, проезжая по кругу МЦК в поезде "Ласточка", сообщается на сайте столичной мэрии.

"Первые бесплатные экскурсии состоялись в день запуска пассажирского движения и пользовались большим спросом у горожан. 12 сентября с ТПУ "Лужники" в 16 часов стартует бесплатная экскурсия. Такие познавательные прогулки будут проводиться регулярно в течение месяца, с понедельника по пятницу", - уточняется в сообщении.

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Пассажирам расскажут об истории строительства МЦК, а также об архитектурных объектах, которые будут видны из окон по ходу движения поездов. Москвичи и гости столицы смогут увидеть Фрунзенскую набережную, комплекс "Москва-Сити", ВДНХ, спортивную арену "Лужники", а также природный заказник Воробьевы горы.

Во время поездки экскурсантам расскажут об истории Московской окружной железной дороги начиная с ее запуска в начале прошлого века. Всего насчитывается порядка 86 памятников архитектуры Московской окружной, и все эти памятники можно наблюдать из окон "Ласточки". Экскурсия длится порядка 84 минут, это время пути следования поездов с учетом остановок. Экскурсии будут проходить до 10 октября.

Пассажирское движение на МЦК запустили 10 сентября: для пассажиров доступны 26 станций, 12 пересадок на метро и 6 пересадок на пригородные электрички. До конца года будут открыты все станции - 31, из них 14 пересадок на метро и 6 на пригородные электрички. В первый месяц проезд на МЦК будет бесплатным.

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