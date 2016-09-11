Более 140 тысяч пассажиров проехали по МЦК в первый день его работы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 140 тысяч пассажиров воспользовались Московским центральным кольцом (МЦК) в первый день после открытия на нем пассажирского движения. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь столичной подземки Андрей Кружалин.

"В первый день Московским центральным кольцом воспользовались более 140 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении. Пассажирское движение было запущено на МЦК днем 10 сентября. Состав с первыми пассажирами отправился от платформы станции "Лужники" в 14:00 мск.

Как сообщил ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов, по поручению мэра города первый месяц москвичи и гости столицы могут пользоваться МЦК абсолютно бесплатно. За это время они смогут оценить преимущества и удобства нового кольца, а также качество и уровень предоставляемых услуг, построить для себя новые удобные маршруты, способные значительно сократить время в пути. Интервал движения поездов в час пик составит 6 минут, во внепиковое время - около 12 минут. Кольцо будет работать с 5:30 утра до часа ночи.

С этого момента пассажирам доступны 26 станции, 11 пересадок на метро и пять - на пригородные поезда. До конца года будут открыты все станции - их 31, а также 14 пересадок на метро и шесть - на пригородные электрички. На третьем этапе запуска будет 17 пересадок на метро и 10 - на пригородные поезда. Всего с запуском МЦК москвичи и гости столицы могут совершить более 350 пересадок, а время в пути при передвижениях по столице сократится в три раза.

Контур МЦК уже нанесли на новые схемы столичной подземки под номером 14. У МЦК и метрополитена будут единая тарифная и билетная системы, сервисы, навигация. Таким образом оплатить проезд можно будет с помощью всех существующих билетов метрополитена, включая карты "Тройка", "90 минут" и "Единый", а льготные категории граждан могут свободно реализовать свое право на бесплатный или льготный проезд. Всем пассажирам доступна бесплатная пересадка с МЦК на метро, монорельс и обратно в течение 90 минут с момента первого прохода турникетной линии.

Движение наземного транспорта уже скорректировано с расписанием МЦК. Пока интервалы движения автобусов, троллейбусов и трамваев составляют около 10 минут, в дальнейшем их планируется сократить до 6-8 минут, чтобы пассажиры смогли практически сразу пересесть с МЦК на наземный транспорт.