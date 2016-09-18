Теннисисты РФ обыграли казахстанцев и завоевали место в Мировой группе Кубка Дэвиса-2017

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по теннису обеспечила себе победу над командой Казахстана и завоевала место на следующий сезон в Мировой группе Кубка Дэвиса.

В матче плей-офф Мировой группы российский теннисист Андрей Кузнецов в трех обыграл казахстанца Михаила Кукушкина - 6:1, 6:2, 6:2. Счет в матче стал 3-1 в пользу россиян.

Ранее Кузнецов одержал победу над Александром Недовесовым, а в парной встрече Константин Кравчук и Андрей Рублев обыграли Андрея Голубева и Недовесова. Единственное поражение из россиян потерпел Евгений Донской, который уступил Михаилу Кукушкину. Также в воскресенье запланирован матч между Донским и Недовесовым.

Российские теннисисты под руководством Шамиля Тарпищева одержали в нынешнем сезоне две победы в Евро-африканской зоне Кубка Дэвиса, уверенно обыграв соперников из Швеции (5:0) и Нидерландов (4:1).

Сборная России завоевала Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 гг., неизменно играя в Мировой группе с 1993 года. Однако в 2012 году россияне потерпели два поражения в сезоне - от команд Австрии и Бразилии и покинули элиту.

Кубок Дэвиса разыгрывается Международной федерацией тенниса с 1900 года, чаще других (32 раза) титул доставался команде США, 28 побед у австралийцев. В 2015 году Кубок Дэвиса в 10-й раз выиграли британцы, в финале в Генте обыграв команду Бельгии.