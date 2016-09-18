Теннисисты РФ обыграли казахстанцев и завоевали место в Мировой группе Кубка Дэвиса-2017

Избирком: врио главы Забайкалья Жданова лидирует на выборах губернатораПолитика 18 сентября, 17:47
СМИ: неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне, есть жертвыПроисшествия 18 сентября, 17:37
Полиция отпустила задержанных во время столкновений возле посольства РФ в КиевеМеждународная панорама 18 сентября, 17:35
Ловцам покемонов грозит административная ответственность за игру на участках на УралеПолитика 18 сентября, 17:34
"Куньлунь Ред Стар" победил "Ладу" в матче регулярного чемпионата КХЛСпорт 18 сентября, 17:31
ЦСКА одержал десятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛСпорт 18 сентября, 17:30
Чемпион мира по боксу украинец Усик готов провести объединительный бой в РоссииСпорт 18 сентября, 17:29
Минобороны РФ: очевидцы рассказали об убийстве боевиками 26 мирных жителейПолитика 18 сентября, 17:26
Матвиенко: выборы в ГД проходят более организованно и эмоционально, чем в 2011 годуПолитика 18 сентября, 17:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по теннису обеспечила себе победу над командой Казахстана и завоевала место на следующий сезон в Мировой группе Кубка Дэвиса.
В матче плей-офф Мировой группы российский теннисист Андрей Кузнецов в трех обыграл казахстанца Михаила Кукушкина - 6:1, 6:2, 6:2. Счет в матче стал 3-1 в пользу россиян.
Ранее Кузнецов одержал победу над Александром Недовесовым, а в парной встрече Константин Кравчук и Андрей Рублев обыграли Андрея Голубева и Недовесова. Единственное поражение из россиян потерпел Евгений Донской, который уступил Михаилу Кукушкину. Также в воскресенье запланирован матч между Донским и Недовесовым.
Российские теннисисты под руководством Шамиля Тарпищева одержали в нынешнем сезоне две победы в Евро-африканской зоне Кубка Дэвиса, уверенно обыграв соперников из Швеции (5:0) и Нидерландов (4:1).
Сборная России завоевала Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 гг., неизменно играя в Мировой группе с 1993 года. Однако в 2012 году россияне потерпели два поражения в сезоне - от команд Австрии и Бразилии и покинули элиту.
Кубок Дэвиса разыгрывается Международной федерацией тенниса с 1900 года, чаще других (32 раза) титул доставался команде США, 28 побед у австралийцев. В 2015 году Кубок Дэвиса в 10-й раз выиграли британцы, в финале в Генте обыграв команду Бельгии.