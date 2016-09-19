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Мутко допустил проведение в 2017 году в России Спартакиады паралимпийцев

Спорт
19 сентября, 16:03 UTC+3
По словам министра спорта РФ, событие может иметь международный формат
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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Максим Туманов/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Виталий Мутко не исключает проведения в 2017 году в России открытой для спортсменов других стран Спартакиады паралимпийцев.

"Мы уже возродили такую Спартакиаду паралимпийцев в 2011 году, сейчас идея такая: мы можем попробовать провести в следующем году такие Паралимпийские свои игры - открытую Спартакиаду в России с приглашением многих стран", - сказал глава ведомства.

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Мутко уточнил, что сроки Спартакиады пока не определены.

"Подумаем, время еще есть, подумаем, как то сделать, потому что жесткий календарь (соревнований), чтобы это было удобно всем, не ломало международный календарь", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом глава ведомства не исключил: "Может быть, мы уже сейчас включимся в международные старты, если все нормально, быстро пройдет (со снятием претензий к российским паралимпийцам)".

"Нужно понять, какие претензии к нашему Паралимпийскому комитету у Международного паралимпийского комитета и их устранить, если они представят (требования), мы окажем всяческое содействие, у нас независимый серьезный Паралимпийский комитет, он способен сам решать все вопросы", - подчеркнул Мутко.

Министр выразил сожаление в связи с отстранением российских спортсменов от паралимпиады в Рио.

"Лучшие юристы работали (по защите прав спортсменов), но все было не в правовом поле", - считает он.

По его мнению, лишение права россиян участвовать в Играх "не понятно, на чем основано". Он добавил, что "все международные федерации паралимпийского спорта поддержали нашу команду, но их мнение никто не учел".

"Сложно предположить, что еще можно было сделать (для защиты интересов российских паралимпийцев), все меры были предприняты, защита была по всем статьям", - подчеркнул министр.

 

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