Мутко допустил проведение в 2017 году в России Спартакиады паралимпийцев

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Виталий Мутко не исключает проведения в 2017 году в России открытой для спортсменов других стран Спартакиады паралимпийцев.

"Мы уже возродили такую Спартакиаду паралимпийцев в 2011 году, сейчас идея такая: мы можем попробовать провести в следующем году такие Паралимпийские свои игры - открытую Спартакиаду в России с приглашением многих стран", - сказал глава ведомства.

Мутко уточнил, что сроки Спартакиады пока не определены.

"Подумаем, время еще есть, подумаем, как то сделать, потому что жесткий календарь (соревнований), чтобы это было удобно всем, не ломало международный календарь", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.