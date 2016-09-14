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Минспорт РФ начал работу по вопросу денежного вознаграждения паралимпийцам

Спорт
14 сентября, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях
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Виталий Мутко (в центре)

Виталий Мутко (в центре)

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ совместно с Минфином РФ и Минэкономразвития РФ начал работу по вопросу денежного вознаграждения спортсменам, тренерам и специалистам по случаю успешного выступления спортсменов на открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр. Об этом сообщается в письме министра спорта РФ Виталия Мутко руководителям субъектов РФ о поддержке спортсменов сборной России, текст которого приводит пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Российская команда не принимает участия в Паралимпийских играх - 2016, которые стартовали 7 сентября в Рио-де-Жанейро. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. 8-9 на площадках учебно-тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области прошли соревнования для российских паралимпийцев, отстраненных от участия в Паралимпийских играх, в которых приняли участие 263 спортсмена. Состязания были организованы по инициативе президента РФ Владимира Путина.

"В настоящее время Минспорт России совместно с Минфином России и Минэкономразвития России вносит соответствующие изменения в распоряжение Правительства РФ от 21 января 2016 года по вопросу денежного вознаграждения спортсменам, тренерам и специалистам, - говорится в сообщении. - В связи с вышеизложенным, прошу Вас организовать соответствующую работу по внесению необходимых изменений в региональные нормативные акты, а также провести торжественное мероприятие по случаю успешного выступления спортсменов на открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских летних игр, или международных соревнованиях, на которых осуществлялся отбор на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро".

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