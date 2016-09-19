Президент АТП осудил публикацию очередного списка спортсменов хакерской группы Fancy Bears

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ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Крис Кермод осудил публикацию хакерской группой Fancy Bears конфиденциальных медицинских данных спортсменов. Официальное заявление со словами Кермода приводит пресс-служба ATP.
Четвертый по счету список атлетов, употреблявших допинг в терапевтических целях, был обнародован на сайте хакерской группы в понедельник.
"ATP осуждает публикацию конфиденциальной медицинской информации, при помощи которой пытаются дискредитировать имя честных спортсменов, - говорится в сообщении. - Все терапевтические исключения были выданы в соответствии с правилами теннисной антидопинговой программы, которая отвечает требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA). ATP полностью обеспечивает условия для того, чтобы теннисные турниры проходили в честной борьбе".
Группа Fancy Bears взломала базу данных антидопинговой системы ADAMS, после чего начала частями публиковать документы, согласно которым многие титулованные спортсмены в разные годы принимали запрещенные вещества в терапевтических целях. На данный момент выложено четыре списка, в которые в общей сложности входят 66 спортсменов из разных стран. В них значится один представитель России - боксер Миша Алоян.