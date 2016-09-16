Хакеры опубликовали имена еще 11 спортсменов, принимавших допинг

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Хакерская группа Fancy Bears опубликовала имена еще 11 спортсменов из пяти стран, которые имели терапевтическое разрешение на применение допинга. Об этом сообщается на сайте Fancy Bears.

В числе спортсменов, принимавших допинг, оказались британки Никола Адамс (олимпийская чемпионка 2016 года по боксу), Лора Тротт (олимпийская чемпионка по велоспорту), Шивон-Мари О'Коннор (серебряный призер в плавании) и Оливия Карнеги-Браун (серебряный призер в академической гребле), датчанка Джанетт Оттесен (бронзовый призер в плавании), представители Австралии Ким Бреннан (олимпийская чемпионка в академической гребле), Александр Белоногов (серебряный призер в академической гребле) и велогонщик Джек Бобридж, испанка Мирея Бельмонте Гарсия (олимпийская чемпионка в плавании) и спортсмены из Германии стрелок Юлиан Юстус и теннисистка Лаура Зигемунд.

Накануне хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своем сайте вторую часть документов, согласно которым WADA допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В список попал единственный представитель России - боксер Миша Алоян. Согласно данным, его допинг- проба, взятая 21 августа, дала положительный результат на вещество туаминогептан. 13 сентября была опубликована первая часть документов, в список попали в том числе американки - гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс, баскетболистка Елена Делле Донн.