Хакеры опубликовали имена еще 11 спортсменов, принимавших допинг

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Хакерская группа Fancy Bears опубликовала имена еще 11 спортсменов из пяти стран, которые имели терапевтическое разрешение на применение допинга. Об этом сообщается на сайте Fancy Bears.
В числе спортсменов, принимавших допинг, оказались британки Никола Адамс (олимпийская чемпионка 2016 года по боксу), Лора Тротт (олимпийская чемпионка по велоспорту), Шивон-Мари О'Коннор (серебряный призер в плавании) и Оливия Карнеги-Браун (серебряный призер в академической гребле), датчанка Джанетт Оттесен (бронзовый призер в плавании), представители Австралии Ким Бреннан (олимпийская чемпионка в академической гребле), Александр Белоногов (серебряный призер в академической гребле) и велогонщик Джек Бобридж, испанка Мирея Бельмонте Гарсия (олимпийская чемпионка в плавании) и спортсмены из Германии стрелок Юлиан Юстус и теннисистка Лаура Зигемунд.
Накануне хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своем сайте вторую часть документов, согласно которым WADA допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В список попал единственный представитель России - боксер Миша Алоян. Согласно данным, его допинг- проба, взятая 21 августа, дала положительный результат на вещество туаминогептан. 13 сентября была опубликована первая часть документов, в список попали в том числе американки - гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс, баскетболистка Елена Делле Донн.