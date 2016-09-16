Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хакеры опубликовали имена еще 11 спортсменов, принимавших допинг

Спорт
16 сентября, 19:30 UTC+3 МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
По информации, опубликованной Fancy Bears, запрещенные препараты принимали чемпионка Игр-2016 Никола Адамс и двукратная олимпийская чемпионка Лора Тротт
Материал из 1 страницы
Лора Тротт

Лора Тротт

© EPA/ALEJANDRO ERNESTO, архив

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Хакерская группа Fancy Bears опубликовала имена еще 11 спортсменов из пяти стран, которые имели терапевтическое разрешение на применение допинга. Об этом сообщается на сайте Fancy Bears.

Смотрите также

UKAD сообщило, что 53 британца имели разрешение на прием запрещенных веществ
Глава WADA сомневается в том, что власти РФ связаны с атаками хакеров
UKAD осуждает действия лиц, взломавших базу данных WADA

В числе спортсменов, принимавших допинг, оказались британки Никола Адамс (олимпийская чемпионка 2016 года по боксу), Лора Тротт (олимпийская чемпионка по велоспорту), Шивон-Мари О'Коннор (серебряный призер в плавании) и Оливия Карнеги-Браун (серебряный призер в академической гребле), датчанка Джанетт Оттесен (бронзовый призер в плавании), представители Австралии Ким Бреннан (олимпийская чемпионка в академической гребле), Александр Белоногов (серебряный призер в академической гребле) и велогонщик Джек Бобридж, испанка Мирея Бельмонте Гарсия (олимпийская чемпионка в плавании) и спортсмены из Германии стрелок Юлиан Юстус и теннисистка Лаура Зигемунд.

Накануне хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своем сайте вторую часть документов, согласно которым WADA допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В список попал единственный представитель России - боксер Миша Алоян. Согласно данным, его допинг- проба, взятая 21 августа, дала положительный результат на вещество туаминогептан. 13 сентября была опубликована первая часть документов, в список попали в том числе американки - гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс, баскетболистка Елена Делле Донн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин отверг возражения Украины по поводу председательства РФ в СНГ
2
Хакеры опубликовали имена еще 11 спортсменов, принимавших допинг
3
Бах призвал РФ помочь остановить хакеров, раскрывающих данные о здоровье олимпийцев
4
S&P повысило прогноз по рейтингу России до "стабильного"
5
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
6
ФИФА попросила РФС разъяснить данные доклада Макларена
7
В РГГУ удивлены претензиям уволившихся педагогов Института психологии
Темы дня
Реклама