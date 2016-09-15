UKAD сообщило, что 53 британца имели разрешение на прием запрещенных веществ

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ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) сообщило, что 53 британских спортсмена из 366, принимавших участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, имели терапевтическое разрешение на прием веществ, входящих в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявления UKAD.
Ранее в четверг хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своем сайте вторую часть документов, согласно которым WADA допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В список попали пять британцев - велогонщики Крис Фрум и Брэдли Уиггинс, гольфистка Чарли Халл, регбистка Хизер Фишер и гребец Сэм Таунсенд.
Первый список спортсменов был опубликован на сайте хакерской группы 13 сентября. В него вошли американские спортсменки: гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс и баскетболистка Елена Делле Донн.