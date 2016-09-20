Хоккеист Бобровский считает победу над североамериканцами лучшим подарком ко дню рождения

ТОРОНТО /Канада/, 20 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Победа над североамериканской командой в матче Кубка мира стала лучшим подарком на день рождения для вратаря сборной России Сергея Бобровского. Об этом он сказал журналистам после матча.

Сборная России обыграла команду Северной Америки (игроки не старше 23 лет) со счетом 4:3 в своем втором матче на Кубке мира по хоккею в Торонто. Бобровский отразил 43 броска соперника и стал первой звездой матча. 20 сентября голкиперу исполнилось 28 лет.

"Пожалуй, это лучший подарок, который можно было бы сделать себе на день рождения", - сказал Бобровский.

Кроме того, Бобровский подчеркнул, что самый важный отрезок матча сборная России провела в третьем периоде, когда выстояла полторы минуты в формате "три на пять".

Одним из самых эффектных моментов встречи стало спасение Бобровского, когда он головой перевел шайбу над перекладиной. "Там уже больше нечем было отбивать", - сказал вратарь с улыбкой.

После двух матчей сборные России и Северной Америки набрали по 2 очка. Команды Швеции (2) и Финляндии (0) свой матч второго тура проведут 20 сентября. В заключительном матче группового турнира сборная России 22 сентября сыграет с командой Финляндии (начало в 22:00 мск), а североамериканцы 21 сентября встретятся со шведами.