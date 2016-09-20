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Зону контроля вокруг "Зенит-Арены" В Петербурге полностью осветили

Спорт
20 сентября, 16:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, сентября. /ТАСС
Новый генподрядчик дополнительно к обычным опорам освещения установил высокомачтовые опоры
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Территорию зоны контроля доступа вокруг стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове в Петербурге дополнительно к обычным опорам освещения оснастили высокомачтовыми опорами (ВМО) на постоянной основе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по строительству города.

"На сегодняшний день генеральным подрядчиком ООО "Метрострой" выполнены работы по подключению 14 ВМО, обеспечивающих освещение всей зоны контроля доступа, а также работы по подключению 40 опор освещения, расположенных на холме стадиона", - сказал собеседник.

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В пресс-службе добавили, что также уже установлены более 70 светильников для подсветки чаши стадиона.

Ранее сообщалось, что администрация Петербурга, которая является заказчиком строительства "Зенит-Арены", расторгла контракт с генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове компанией "Инжтрансстрой-СПб". Она передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, который не смог объяснить генподрядчик. Сообщалось также, что работы в 2016 году выполнены только на 1,2 млрд рублей из запланированных 5,5 млрд рублей.

Бывший генеральный подрядчик 26 августа завершил передачу площадки стадиона и набора документов по выполненным работам властям города. Позже экс-генподрядчик подал в суд иск к властям города, где оспаривает в суде причину расторжения контракта на строительство стадиона и собирается доказать факт выполнения работ на 1,8 млрд рублей. Ответный иск подал комитет по строительству города.

Стадион, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась с предполагаемых изначально 6,7 млрд рублей до возможных 43,8 млрд рублей. Ранее ТАСС сообщал, что смета строительства стадиона "Зенит-Арена" увеличена на 4,3 млрд рублей - до 39,2 млрд рублей.

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