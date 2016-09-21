Лыжник Легков принимал препараты от астмы без диагноза

ОСЛО, 21 сентября. /ТАСС/. Лыжники Александр Легков и Илья Черноусов принимали лекарства от астмы, несмотря на то, что не страдают этим заболеванием. Об этом заявил генеральный секретарь Ассоциации лыжных видов спорта России Георгий Мнацаканов, слова которого приводит норвежская телерадиовещательная компания NRK.

Мнацаканов сообщил, что у спортсменов не диагностирована астма, но они принимали препараты, когда симптомы этой болезни проявлялись. Однако генеральный секретарь исключил прием лекарств атлетами непосредственно перед стартами.

"Если спортсмен испытывает проблемы с дыханием перед стартом, мы лучше снимем его с гонки", - сказал Мнацаканов.

В августе несколько норвежских лыжников на условиях анонимности рассказали журналистам телеканала Тэ-вэ-2 о том, что перед прошлогодней международной гонкой представитель Норвежской федерации лыжного спорта настоятельно рекомендовал им делать ингаляции противоастматическими лекарствами, хотя спортсмены, по их собственному признанию, были здоровы.

Легков завоевал золото и серебро Олимпиады 2014 года в Сочи на дистанции 50 км и в эстафете 4 по 10 км соответственно. Также он является обладателем малого Хрустального глобуса в дистанционном зачете Кубка мира сезона-2012/13. Черноусов - бронзовый призер Игр в Сочи на дистанции 50 км.

Комментарии лыжников ТАСС на данный момент получить не удалось.

Лыжники-астматики

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в настоящий момент разрешает использование препаратов от астмы на основе трех веществ: сальбутамола, формотерола и сальметерола. Хотя ранее их применение было жестко ограничено, с 2011 года WADA перестало требовать от спортсменов обязательного медицинского диагностирования астмы и даже уведомлений о том, что соответствующие препараты применяются. Средствами от астмы на основе сальбутамола пользуются многие титулованные норвежские лыжники, включая шестикратную олимпийскую чемпионку Марит Бьорген и Мартина Йонсруда Сундбю, который в июле был дисквалифицирован на два месяца за нарушение правил употребления препарата.

Как отмечают норвежские эксперты, сальбутамол и его аналоги не способны улучшить результаты здорового атлета, а в больших дозах вызовут побочные эффекты. Вместе с тем астматикам он позволяет выступать наравне с другими участниками соревнований. По словам профессора Университета Осло Кай-Хокона Карлсена, профессиональные лыжники, особенно возрастные, сильнее прочих подвержены этому заболеванию из-за перегрузок, которые их легкие испытывают во время тренировок и соревнований на холоде. Развивающийся в таких случаях воспалительный процесс дыхательных путей классифицируется как астма.