Организатор: Московский марафон может достигнуть уровня забегов в Лондоне и Бостоне

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Московский марафон со временем может выйти на уровень организации и проведения Лондонского и Бостонского марафонов. Об этом журналистам на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор Московского марафона Дмитрий Тарасов.

Соревнования состоятся в столице 25 сентября. На дистанции 42,2 км и 10 км выйдут бегуны из 70 стран, почти 28 тысяч участников подали заявки на участие в марафоне. Впервые в забегах примут участие сильнейшие российские марафонцы - чемпион России по марафону 2016 года Федор Шутов, чемпион России по марафону 2015 года Юрий Чечун. Участие элитных спортсменов даст возможность установить новый рекорд трассы по сравнению с действующим - 2 часа 17 минут и 23 секунды, который принадлежит кенийскому бегуну Кибету Барнгетуни с 2014 года.

"Организация такого масштабного мероприятия - это очень тяжелое дело, так как необходима слаженная работа всех департаментов, и в этот раз при поддержке правительства Москвы мы вышли на другой уровень организации, - сказал Тарасов. - В этом году мы делаем акцент на элитных спортсменах, это первый пробный шаг в сторону профессионального роста. В забегах примут участие фактически все отечественные лидеры марафона, которые постараются улучшить время и выполнить рекорд трассы. Надеемся со временем достичь уровня Бостонского и Лондонского марафонов, куда миллион человек приезжает только посмотреть на соревнования".

Генеральный директор спортивного комплекса "Лужники" Александр Пронин отметил, что Московский марафон становится визитной карточкой столичного спорта. "Это уже четвертый по счету марафон, который снова пройдет в "Лужниках", он потихоньку становится международным событием и визитной карточкой Москвы. Сейчас стало модным быть здоровым и спортивным, и марафон подстегивает людей заниматься бегом. Я рад, что мы являемся соорганизаторами соревнований, ведь "Лужники" - это спортивное сердце столицы", - сообщил Пронин.

Президент Федерации легкой атлетики Москвы Светлана Мастеркова поделилась мнением, что Московский марафон является важнейшим этапом подготовки для спортсменов-профессионалов. "Предстоящие соревнования - это важный этап подготовки для профессионалов, наверняка будут показаны хорошие результаты. Скорее всего, мы увидим победителей из ряда профессионалов в связи с их нацеленностью на рекорд и уровнем подготовки. Я очень жду марафон, потому что там всегда царит потрясающая обстановка, а организация турнира способствует здоровью и хорошему настроению участников и зрителей", - сказала Мастеркова.

Маршрут Московского марафона пройдет по набережным Москвы-реки, через Крымский мост, по Садовому кольцу и Бульварному кольцу, по Тверской улице и Театральному проезду, а также под стенами Кремля.