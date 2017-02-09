Ниже Панамы и Мали: рекордное падение сборной России в рейтинге ФИФА

Сборная России, в октябре 2016 года впервые в истории выпала из топ-50 рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Последние матчи команда Станислава Черчесова провела в ноябре, сыграв с командами Катара (1:2) и Румынии (1:0). По сравнению с двумя предыдущими месяцами, когда команда занимала 56-ю позицию, в февральском варианте рейтинга россияне потеряли еще пять позиций. Теперь рекордно низким местом сборной в рейтинге ФИФА является 61-е.

В первом рейтинге ФИФА в 2017 году сборную России опережают национальные команды таких стран, как Кот-д’Ивуар (47 место), Панама (53), Албания (55), Мали (58) и Израиль (60).

В истории сборной России были как падения, так и взлеты. ТАСС проследил динамику перемещений команды по рейтингу ФИФА.

О рейтинге ФИФА

Рейтинг ФИФА обновляется каждый месяц. При его составлении в расчет берутся матчи, проведенные командами только за последние четыре года. Для того чтобы придать большую актуальность рейтингу, применяется коэффициент, зависящий от давности встречи, то есть коэффициент матчей, сыгранных за последние 12 месяцев, выше, чем коэффициент матчей, прошедших 24 месяца назад.

Также при формировании рейтинга учитываются важность матчей и сила соперников: товарищеский матч рассчитывается с коэффициентом 1.0, квалификационный раунд континентального первенства и чемпионата мира — 2.5, финальная стадия континентального первенства и Кубка конфедераций — 3.0, финальная стадия чемпионата мира — 4.0. При этой системе команды стран — организаторов крупных турниров, таких как чемпионат мира или континента, оказываются в худшем положении, поскольку попадают на эти соревнования автоматически и не участвуют в отборочных матчах, что приводит к их понижению в рейтинге.

Стоит отметить, что сборной России будет сложно улучшить позиции в рейтинге. Команда, принимающая крупный турнир, освобождается от отбора и проводит только товарищеские матчи (за них дается меньше очков в рейтинге ФИФА).

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Андрей Михайлов