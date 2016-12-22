ISU в начале 2017 года рассмотрит вопрос переноса из России соревнований сезона-2017/18

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) в начале 2017 года внимательно рассмотрит вопрос возможного переноса соревнований сезона-2017/18 из России в другие страны. Об этом говорится в релизе ISU.

В четверг ISU принял решение перенести финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска, который был запланирован на 10-12 марта 2017 года.

"Совет ISU пришел к выводу, что в это трудное время и при чрезвычайных обстоятельствах благоразумно не организовывать мероприятие ISU (в Челябинске), изменив свою прежнюю позицию в этом отношении. Относительно соревнований, которые запланированы в России в течение сезона-2017/18, Совет организации решил внимательно следить за развитием событий и принять решение в начале 2017 года".

В 2018 году в Коломне планируется проведение первого в истории чемпионата Европы на отдельных дистанциях.